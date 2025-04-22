韓國電音和尚台東掀「千人求佛」！　見爆乳DJ圍繞羞喊：要念經了

▲ 韓國電音和尚NewJeansNim日進大師與台韓眾DJ好手同場相見歡。（圖／臺東縣政府民政處提供）



記者翁子涵／台北報導

韓國「電音和尚」DJ日進大師日前到台東電音派對，掀起現場上千位樂迷集體合十禮佛外，連在一旁的臺東之光女神DJ JANICE及甜辣系動感女神DJ Victoria都跟著雙手合十搖擺，見到爆乳火辣女DJ也慕名而來「朝聖」，讓日進大師靦腆表示：「因為我是大師DJ，所以每次見到美麗的女性DJ時，我都會為了平息心情而背誦佛經 ，以雙手合十背誦佛經的New JeansNim模式來感謝她們的支持！」

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▲ 韓國爆紅的電音和尚NewJeansNim日進大師現身台東電音派對。（圖／臺東縣政府民政處提供）





由於表演熱烈加上當天天氣炎熱，讓穿著袈裟的日進大師脫了又穿、穿了又脫，有現場有不少歌迷大聲呼喊：「脫掉！」原來有樂迷在日進大師的IG社群上發現他袈裟底下其實深藏肌肉，是個不折不扣的六塊肌猛男，被問到之後有考慮在表演時脫上衣打碟跳舞增加氣氛，日進大師笑說：「不是一直都有六塊腹肌！這次來台演出，很可惜把六塊腹肌遺忘在韓國了！ 」

事實上他先前為了減肥積極飲控，更在三個月瘦了16公斤搖身一變成肌肉猛男，他也首度曝光自己的減肥秘方，「每天堅持運動，特別是下午6點以後絕對不吃，也不吃宵夜。 食譜以素食為主，努力避免卡路里高的食物， 這樣在飲食習慣和運動的同時，健康地減輕了體重。」

而去年曾多次受邀來台表演的日進大師對於台灣粉絲的熱情印象深刻，特別稱讚台粉「很帥！」之餘，更表示：「感覺台灣樂迷是真心會享受音樂的人，不但很理解我的DJ音樂，也很熱情地回應我，每次演出都有跟粉絲們融為一體的感覺！」首次到訪台東的他更想趁著此次表演到初鹿牧場及夜市逛逛，「台灣美食很多，最想吃小籠包跟水果冰，每次來台灣都會吃的食物！」

結束寶島行的日進大師透露接下來除了會到亞洲各地表演外，也開始籌辦世界巡演，此外，樂於嘗試新樂風的他也積極開發與藝人合作共演，更透露將於5/5發行與韓國著名嘻哈藝人Cheetah一起合作的專輯，喜歡台灣的他特別許願：「希望有機會能跟台灣藝人歌手合作， 敬請期待！」

