ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

韓國電音和尚台東掀「千人求佛」！　見爆乳DJ圍繞羞喊：要念經了

▲▼ 韓國爆紅的電音和尚NewJeansNim日進大師現身台東電音派對。韓國電音和尚NewJeansNim日進大師與台韓眾DJ好手同場相見歡（圖／臺東縣政府民政處提供）

▲ 韓國電音和尚NewJeansNim日進大師與台韓眾DJ好手同場相見歡。（圖／臺東縣政府民政處提供）

記者翁子涵／台北報導

韓國「電音和尚」DJ日進大師日前到台東電音派對，掀起現場上千位樂迷集體合十禮佛外，連在一旁的臺東之光女神DJ JANICE及甜辣系動感女神DJ Victoria都跟著雙手合十搖擺，見到爆乳火辣女DJ也慕名而來「朝聖」，讓日進大師靦腆表示：「因為我是大師DJ，所以每次見到美麗的女性DJ時，我都會為了平息心情而背誦佛經 ，以雙手合十背誦佛經的New JeansNim模式來感謝她們的支持！」

▲▼ 韓國爆紅的電音和尚NewJeansNim日進大師現身台東電音派對。韓國電音和尚NewJeansNim日進大師與台韓眾DJ好手同場相見歡（圖／臺東縣政府民政處提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 韓國爆紅的電音和尚NewJeansNim日進大師現身台東電音派對。（圖／臺東縣政府民政處提供）


▲▼ 韓國爆紅的電音和尚NewJeansNim日進大師現身台東電音派對。韓國電音和尚NewJeansNim日進大師與台韓眾DJ好手同場相見歡（圖／臺東縣政府民政處提供）

由於表演熱烈加上當天天氣炎熱，讓穿著袈裟的日進大師脫了又穿、穿了又脫，有現場有不少歌迷大聲呼喊：「脫掉！」原來有樂迷在日進大師的IG社群上發現他袈裟底下其實深藏肌肉，是個不折不扣的六塊肌猛男，被問到之後有考慮在表演時脫上衣打碟跳舞增加氣氛，日進大師笑說：「不是一直都有六塊腹肌！這次來台演出，很可惜把六塊腹肌遺忘在韓國了！ 」

事實上他先前為了減肥積極飲控，更在三個月瘦了16公斤搖身一變成肌肉猛男，他也首度曝光自己的減肥秘方，「每天堅持運動，特別是下午6點以後絕對不吃，也不吃宵夜。 食譜以素食為主，努力避免卡路里高的食物， 這樣在飲食習慣和運動的同時，健康地減輕了體重。」

而去年曾多次受邀來台表演的日進大師對於台灣粉絲的熱情印象深刻，特別稱讚台粉「很帥！」之餘，更表示：「感覺台灣樂迷是真心會享受音樂的人，不但很理解我的DJ音樂，也很熱情地回應我，每次演出都有跟粉絲們融為一體的感覺！」首次到訪台東的他更想趁著此次表演到初鹿牧場及夜市逛逛，「台灣美食很多，最想吃小籠包跟水果冰，每次來台灣都會吃的食物！」

結束寶島行的日進大師透露接下來除了會到亞洲各地表演外，也開始籌辦世界巡演，此外，樂於嘗試新樂風的他也積極開發與藝人合作共演，更透露將於5/5發行與韓國著名嘻哈藝人Cheetah一起合作的專輯，喜歡台灣的他特別許願：「希望有機會能跟台灣藝人歌手合作， 敬請期待！」
 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

快訊／家寧一家「涉嫌逃漏稅」現身地檢署！　Andy發聲回應了

快訊／家寧一家「涉嫌逃漏稅」現身地檢署！　Andy發聲回應了

「2男車內吻1女」畫面太激！短劇尺度太大遭下架…網錯愕：才看3集

「2男車內吻1女」畫面太激！短劇尺度太大遭下架…網錯愕：才看3集

米可白爆情變小3歲孫綻！同居吵房租水電鬧分手…過年後沒再提男友

米可白爆情變小3歲孫綻！同居吵房租水電鬧分手…過年後沒再提男友

快訊／賈永婕兒驚遇康橋車禍　怒發聲：肇事車主太過分了！

快訊／賈永婕兒驚遇康橋車禍　怒發聲：肇事車主太過分了！

白冰冰喜酒風波後再戳破！「表面微笑，背後下刀」網直指惡劣藝人

白冰冰喜酒風波後再戳破！「表面微笑，背後下刀」網直指惡劣藝人

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

肯爺突認曾與親戚亂倫！　「幫對方口交到14歲」新歌歌詞是真的

肯爺突認曾與親戚亂倫！　「幫對方口交到14歲」新歌歌詞是真的

《同學來了》Hebe巨胸遭疑假的　錄影亮「高清無碼照」…全場羞爆！

《同學來了》Hebe巨胸遭疑假的　錄影亮「高清無碼照」…全場羞爆！

李多慧捲入全恩菲黑函風波！　韓妹來台搶廣告千萬大餅…球團回應

李多慧捲入全恩菲黑函風波！　韓妹來台搶廣告千萬大餅…球團回應

家寧一家四口遭檢約談！「獨漏哥哥」原因曝光　衰捲風波雞肉店收攤

家寧一家四口遭檢約談！「獨漏哥哥」原因曝光　衰捲風波雞肉店收攤

范瑋琪演唱會「跪謝1.2萬陸粉」！苦苓酸：以為是形容詞沒想到是動詞

范瑋琪演唱會「跪謝1.2萬陸粉」！苦苓酸：以為是形容詞沒想到是動詞

遭酷炫退出反骨！孫生深夜訴苦「非常難過」　吐無助心聲：比Andy還慘

遭酷炫退出反骨！孫生深夜訴苦「非常難過」　吐無助心聲：比Andy還慘

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／家寧一家「涉嫌逃漏稅」現身地檢署！　Andy發聲回應了

「2男車內吻1女」畫面太激！短劇尺度太大遭下架…網錯愕：才看3集

米可白爆情變小3歲孫綻！同居吵房租水電鬧分手…過年後沒再提男友

快訊／賈永婕兒驚遇康橋車禍　怒發聲：肇事車主太過分了！

白冰冰喜酒風波後再戳破！「表面微笑，背後下刀」網直指惡劣藝人

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

肯爺突認曾與親戚亂倫！　「幫對方口交到14歲」新歌歌詞是真的

《同學來了》Hebe巨胸遭疑假的　錄影亮「高清無碼照」…全場羞爆！

李多慧捲入全恩菲黑函風波！　韓妹來台搶廣告千萬大餅…球團回應

家寧一家四口遭檢約談！「獨漏哥哥」原因曝光　衰捲風波雞肉店收攤

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

日進大師

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 鳳梨首現S2O狂歡畫面曝光　被老婆拉到最前面：一片混亂咪咪冒冒
  2. 港劇出現「男人懷孕照超音波」掀議！　大咖男星演孕婦網驚：太超前
  3. 一粒26歲生日掰了空氣劉海　「旁分露額頭」新髮型曝光
  4. 獨家／「台灣第一女打仔」楊麗菁看破獲利了結　脫手二十年房產原因曝光
  5. 黃子佼陷風波！益智節目重新開錄「2主持人接棒」　黃豪平爆求學黑歷史
  6. 薛楷莉涉詐遭到起訴　她在美國回應找律師談
  7. 李多慧開箱新家「內裝難得曝光」　大讚台租屋1點超方便：好心動
  8. 峮峮、阿本踩點南港新店鋪 過程太放鬆直呼：KID不要看
  9. 台灣本土OTT「歡慶10週年」董事長發聲！　自製劇入圍金鐘獎6大獎
  10. 八仙塵暴拍成台劇！高慧君手臂藏10cm燒燙傷　被急診醫剪掉整塊皮

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366