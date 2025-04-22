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經歷親人離世、分手！　蘇慧倫罕見公開私密心聲

▲▼ 蘇慧倫新歌讓歌迷聽哭 。（圖／相信音樂提供）

▲ 蘇慧倫新歌讓歌迷聽哭 。（圖／相信音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

蘇慧倫睽違5年推出新專輯《輕重Aftersun》，新歌〈行前準備〉不只打動歌迷，也感動了蘇慧倫，她透露當初聽到〈行前準備〉的demo就被副歌「Ready for Sunshine Ready for Goodbye」所觸動，面對離別、或是遠行，不論如何準備，似乎永遠無法習慣，〈行前準備〉日前更釋出由集結歌迷回憶的珍愛版MV，賺人熱淚。

▲▼ 蘇慧倫參與新歌作詞 。（圖／相信音樂提供）

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▲▼ 蘇慧倫參與新歌作詞 。（圖／相信音樂提供）

▲▼ 蘇慧倫新歌讓歌迷聽哭 。（圖／相信音樂提供）
 
〈行前準備〉由創作過無數膾炙人口金曲的彭學斌作詞作曲，蘇慧倫也參與了部份作詞，看待生離死別，離開或被離開，是輕輕的放手或是重重的緊抓，面對離別都能如同歌詞所寫道，「Ready for Sunshine Ready for Goodbye」，對於難解的人生議題，能有更多溫暖面向，蘇慧倫說：「我自己也經歷過親人的離去，或是感情上分手這樣的經歷，感受到生命的無常與變動，或者我們看見每一次世界上其他的生離死別，也都會提醒我們要珍惜當下。」
 
談及人生觀，蘇慧倫說：「我不算太悲觀的人，我會讓自己去放鬆一點，讓自己有空間去看待每件事情，不想鎖在某個想法或某個觀念裡。」〈行前準備〉珍愛版搜集了歌迷給愛人的再見、給同學的再見、給毛孩的再見的感人故事，蘇慧倫看了也很感動，她說：「看見許多朋友願意在特別版MV裡面，分享了與親人、愛人、寵物的情感和表達。很謝謝你們給出了這麼私密而真實的感受，這樣子的〈行前準備〉已不再孤單，我們都有彼此陪伴。」

完整版MV則是到日本取景，並特別選擇具有年代感的日式民宿拍攝，與經典歌曲〈滿足〉MV拍攝景點相似，一切都令她感到熟悉，而沿途的杮子樹和房內的火爐、庭院都讓蘇慧倫和工作人員看得目不轉睛。
 

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