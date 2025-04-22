朱宇謀樂遊曼谷潑水節！　「貼身裙女伴相陪」笑容藏不住

▲朱宇謀跟女伴一起同遊曼谷體驗熱鬧潑水節，肢體互動十分親密。（圖／讀者提供／CTWANT）

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偶像男團「GTM」出身的朱宇謀先前拍攝BL劇，與台泰混血文威登搭檔配對，累積不少粉絲。與泰國很有緣分的他，先前就曾去泰國參拜白龍王廟後接到生髮代言，荷包滿滿，這次又有時報周刊CTWANT的讀者巧遇他又去泰國曼谷遊玩並體驗潑水節，身旁還有一名女伴相陪，互動十分甜蜜。

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▲朱宇謀跟女伴穿著休閒時不時看看路人，轉頭又繼續聊天，輕鬆享受度假。（圖／讀者提供／CTWANT）

▲朱宇謀也在社群分享他泰國旅遊照，不過女伴並未曝光。（圖／讀者提供、翻攝自朱宇謀IG／CTWANT）

據本刊讀者表示，朱宇謀14日現身在曼谷街頭，穿著黑色球衣搭配帽子，打扮十分休閒，身旁還有一名女伴相陪，女生則是身穿無袖貼身奶茶色洋裝，一身度假裝扮。由於當時正值泰國新年潑水節，街頭到處都在拿水槍上演打水戰，兩人在曼谷街頭漫步逛街，時不時看看路人，轉頭又繼續聊天，彼此之間肢體距離零距離、肩並肩散步互動十分親密，互動就像是情侶一起出國，享受度假氛圍。

▲喜歡泰國的朱宇謀會在社群分享他的泰國旅遊經驗。（圖／翻攝自朱宇謀IG／CTWANT）

▲人帥身材好的朱宇謀，拍BL劇頗有看頭。（圖／翻攝自《印象青春》IG／CTWANT）

朱宇謀先前與台泰混血文威登在BL劇中上演男男床戲，上演火車便當跟狂熱親吻，大尺度讓在場工作人員也害羞。主持方面他也加入前主播張齡予主持的《健康零距離》節目，並在經常參與《女人我最大》節目。戲外的他先前歷經合約糾紛，打官司就花了2年時間陷入低潮，之後酷愛泰國的他去泰國參拜白龍王廟，朝聖白龍王女兒Pet「黃龍王」，對方表示他工作運之後會很好，過沒多久他就接到生髮代言，也與當地知名超市合作拍攝業配，泰國宛如成為他的進財福地。如今他又與女伴同遊泰國度假，看起來事業、愛情兩得意。

對於是否和女友同遊泰國，經紀人表示「朱宇謀是跟一群朋友去泰國玩，之後在泰國也有工作，剛好有空檔放假就過去玩，體驗一下潑水節，順便拍些短影音記錄生活」。

▲經常參與《女人我最大》節目的朱宇謀頗有綜藝效果。（圖／翻攝自朱宇謀IG／CTWANT）

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