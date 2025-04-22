ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

朱宇謀樂遊曼谷潑水節！　「貼身裙女伴相陪」笑容藏不住

泰甜蜜1／朱宇謀樂遊曼谷度假玩潑水節　女伴相陪肢體親密零距離

▲朱宇謀跟女伴一起同遊曼谷體驗熱鬧潑水節，肢體互動十分親密。（圖／讀者提供／CTWANT）

圖文／CTWANT

偶像男團「GTM」出身的朱宇謀先前拍攝BL劇，與台泰混血文威登搭檔配對，累積不少粉絲。與泰國很有緣分的他，先前就曾去泰國參拜白龍王廟後接到生髮代言，荷包滿滿，這次又有時報周刊CTWANT的讀者巧遇他又去泰國曼谷遊玩並體驗潑水節，身旁還有一名女伴相陪，互動十分甜蜜。

泰甜蜜1／朱宇謀樂遊曼谷度假玩潑水節　女伴相陪肢體親密零距離

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲朱宇謀跟女伴穿著休閒時不時看看路人，轉頭又繼續聊天，輕鬆享受度假。（圖／讀者提供／CTWANT）

泰甜蜜1／朱宇謀樂遊曼谷度假玩潑水節　女伴相陪肢體親密零距離

▲朱宇謀也在社群分享他泰國旅遊照，不過女伴並未曝光。（圖／讀者提供、翻攝自朱宇謀IG／CTWANT）

據本刊讀者表示，朱宇謀14日現身在曼谷街頭，穿著黑色球衣搭配帽子，打扮十分休閒，身旁還有一名女伴相陪，女生則是身穿無袖貼身奶茶色洋裝，一身度假裝扮。由於當時正值泰國新年潑水節，街頭到處都在拿水槍上演打水戰，兩人在曼谷街頭漫步逛街，時不時看看路人，轉頭又繼續聊天，彼此之間肢體距離零距離、肩並肩散步互動十分親密，互動就像是情侶一起出國，享受度假氛圍。

泰甜蜜1／朱宇謀樂遊曼谷度假玩潑水節　女伴相陪肢體親密零距離

▲喜歡泰國的朱宇謀會在社群分享他的泰國旅遊經驗。（圖／翻攝自朱宇謀IG／CTWANT）

泰甜蜜1／朱宇謀樂遊曼谷度假玩潑水節　女伴相陪肢體親密零距離

▲人帥身材好的朱宇謀，拍BL劇頗有看頭。（圖／翻攝自《印象青春》IG／CTWANT）

朱宇謀先前與台泰混血文威登在BL劇中上演男男床戲，上演火車便當跟狂熱親吻，大尺度讓在場工作人員也害羞。主持方面他也加入前主播張齡予主持的《健康零距離》節目，並在經常參與《女人我最大》節目。戲外的他先前歷經合約糾紛，打官司就花了2年時間陷入低潮，之後酷愛泰國的他去泰國參拜白龍王廟，朝聖白龍王女兒Pet「黃龍王」，對方表示他工作運之後會很好，過沒多久他就接到生髮代言，也與當地知名超市合作拍攝業配，泰國宛如成為他的進財福地。如今他又與女伴同遊泰國度假，看起來事業、愛情兩得意。

對於是否和女友同遊泰國，經紀人表示「朱宇謀是跟一群朋友去泰國玩，之後在泰國也有工作，剛好有空檔放假就過去玩，體驗一下潑水節，順便拍些短影音記錄生活」。

泰甜蜜1／朱宇謀樂遊曼谷度假玩潑水節　女伴相陪肢體親密零距離

▲經常參與《女人我最大》節目的朱宇謀頗有綜藝效果。（圖／翻攝自朱宇謀IG／CTWANT）

【更多CTWANT報導】

泰甜蜜2／主持也要「姐弟配」　「另類鮮肉」許富凱、派翠克人氣高

暖男司機1／王品澔幫開車　親接「神秘女」陪他看中醫

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

推薦閱讀

米可白爆情變小3歲孫綻！同居吵房租水電鬧分手…過年後沒再提男友

米可白爆情變小3歲孫綻！同居吵房租水電鬧分手…過年後沒再提男友

《同學來了》Hebe巨胸遭疑假的　錄影亮「高清無碼照」…全場羞爆！

《同學來了》Hebe巨胸遭疑假的　錄影亮「高清無碼照」…全場羞爆！

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

范瑋琪演唱會「跪謝1.2萬陸粉」！苦苓酸：以為是形容詞沒想到是動詞

范瑋琪演唱會「跪謝1.2萬陸粉」！苦苓酸：以為是形容詞沒想到是動詞

白冰冰婚宴提前閃人！　賴慧如回應座位風波：盡力做到最好

白冰冰婚宴提前閃人！　賴慧如回應座位風波：盡力做到最好

遭酷炫退出反骨！孫生深夜訴苦「非常難過」　吐無助心聲：比Andy還慘

遭酷炫退出反骨！孫生深夜訴苦「非常難過」　吐無助心聲：比Andy還慘

李多慧捲入全恩菲黑函風波！　韓妹來台搶廣告千萬大餅…球團回應

李多慧捲入全恩菲黑函風波！　韓妹來台搶廣告千萬大餅…球團回應

40歲尹恩惠重現《宮》申采靜！　凍齡外貌太神網驚：以為19年前舊照

40歲尹恩惠重現《宮》申采靜！　凍齡外貌太神網驚：以為19年前舊照

天殘公祭時間曝光　卡米地總監曝她最後遺言：這次沒能保護妳

天殘公祭時間曝光　卡米地總監曝她最後遺言：這次沒能保護妳

Lizzy酒駕「反省4年」正式宣告復出！　認了：做這決定掙扎很久

Lizzy酒駕「反省4年」正式宣告復出！　認了：做這決定掙扎很久

白種元陷公司醜聞再爆「權勢霸凌」　製作人控他耍大牌強換節目團隊

白種元陷公司醜聞再爆「權勢霸凌」　製作人控他耍大牌強換節目團隊

錄節目提天殘離世哭了！凱莉悼念好友「很衝、是個蕭查某」：好想她

錄節目提天殘離世哭了！凱莉悼念好友「很衝、是個蕭查某」：好想她

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

米可白爆情變小3歲孫綻！同居吵房租水電鬧分手…過年後沒再提男友

《同學來了》Hebe巨胸遭疑假的　錄影亮「高清無碼照」…全場羞爆！

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

范瑋琪演唱會「跪謝1.2萬陸粉」！苦苓酸：以為是形容詞沒想到是動詞

白冰冰婚宴提前閃人！　賴慧如回應座位風波：盡力做到最好

遭酷炫退出反骨！孫生深夜訴苦「非常難過」　吐無助心聲：比Andy還慘

李多慧捲入全恩菲黑函風波！　韓妹來台搶廣告千萬大餅…球團回應

40歲尹恩惠重現《宮》申采靜！　凍齡外貌太神網驚：以為19年前舊照

天殘公祭時間曝光　卡米地總監曝她最後遺言：這次沒能保護妳

Lizzy酒駕「反省4年」正式宣告復出！　認了：做這決定掙扎很久

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

朱宇謀

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 吳婉君遭家暴神隱1月首曬照！　「靜靜待在家也搞壞」自拍揭現況
  2. 熱戀12年！鄭敬淏「最大的幸福是崔秀英的幸福」：我的人生重心
  3. 朱宇謀樂遊曼谷潑水節！　「貼身裙女伴相陪」笑容藏不住
  4. 王品澔暖陪女伴看中醫！　眼神默契拉距離「並肩現最萌身高差」
  5. 小孟老師／4月22日星座運勢　射手座遭上司刁難要當心
  6. 詹雅雯遭瞎傳過世！　親PO截圖「我今天又死啦」5月才宣布開唱
  7. 李多慧捲入全恩菲黑函風波！　韓妹來台搶廣告千萬大餅…球團回應
  8. 米可白爆情變小3歲孫綻！同居吵房租水電鬧分手…過年後沒再提男友
  9. 40歲尹恩惠重現《宮》申采靜！　凍齡外貌太神網驚：以為19年前舊照
  10. Lizzy酒駕「反省4年」正式宣告復出！　認了：做這決定掙扎很久

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366