薔薔國外月經外漏！下秒做一舉動「抹在上面」　吳姍儒表情失控全被拍

記者孟育民／台北報導

女星薔薔（林嘉凌）自節目《我愛黑澀會》出道，近年跨足YouTube經營個人頻道，經常出國拍攝風格大片，大剌剌的個性深受粉絲喜愛。日前她在節目《小姐不熙娣》透露，某次在國外突月經外漏，她不慌不忙直接把血抹在電變箱上，讓全場聽完都驚呆，吳姍儒甚至露出傻眼的表情，直言：「別人看到會嚇死！」

▲▼薔薔月經外漏，下秒舉動驚呆眾人 。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

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薔薔分享，在西班牙旅行突月經外漏，血沿路滴，不過她完全沒在擔憂，表示：「而且我鞋子還是白色的，直接滴在鞋子上，今就讓它流啊！怕什麼東西，月經是正常的東西，因為我褲子都穿很短，下面大片流出來！其實那時候我也是有用衛生棉的，但它就是爆出來了，遇到這種事不要害怕！」吳姍儒吐槽：「妳自己不要害怕，但別人看到會嚇死！」

▲▼薔薔沒在怕 。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

她第一時間先請朋友幫忙買衛生棉，下秒竟找在路邊找了電變箱，貼在上面把血抹在上面。面對眾人的質疑，她解釋：「真的沒辦法了， 因為妳手一摸整個都是血，妳只能先靠在後面，然後先看能清的先清，然後水來了再把電變箱清掉。」

▲▼薔薔把月經抹在電變箱上 。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）