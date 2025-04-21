《甘味人生》童星長大了！　「17歲現況曝光」網讚：從小美到大

記者黃皓瑋／綜合報導

演員陳亮彤是童星出身，曾在電影《紅衣小女孩》中飾演紅衣小女孩，並演出過三立《甘味人生》、民視《多情城市》等多部電視劇。如今已經17歲的她，近期拿出8年前在《甘味人生》中的模樣與現在對比，掀起網友議論。

▲《甘味人生》童星陳亮彤。（圖／翻攝自Threads／2007sofiachen）



陳亮彤19日在Threads曬出昔日演出《甘味人生》的劇照，寫下：「有人有看過《甘味人生》嗎！這個小妹妹是我！那時候9歲。」同時分享自己現在的照片，向網友發問：「有差很多嗎，我個人是覺得女大18變。」

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▲陳亮彤曬出與8年前劇照的對比。（圖／翻攝自Threads／2007sofiachen）



貼文一出引發大批網友關注，許多人紛紛留言大讚：「小時候可愛，長大超正」、「以前就覺得這妹妹很漂亮，居然變這麼大還這麼漂亮」、「從小到大都是美人胚子」、「沒有變阿！一樣可愛又漂亮」、「一路開外掛！漂亮一輩子」。

▲網友大讚陳亮彤從小到大都漂亮。（圖／翻攝自IG／2007sofiachen）



其實陳亮彤目前仍持續活躍於戲劇演出，近期也在大愛8點檔《宇宙的源頭就是愛》中亮相，有網友好奇問她有沒有考慮回鍋演出三立8點檔，對此她坦言因為現在的年紀正好處在尷尬期，「除非編劇寫到高中生的角色才有機會吧」。值得一提的是，也有網友直呼她「看起來像啦啦隊的」，她則透露：「啦啦隊要滿18（歲）才能選，我有在考慮。」

▼陳亮彤Threads貼文。（Threads／2007sofiachen）

