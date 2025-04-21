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高鐵站「捕獲野生《兩天一夜》羅PD」！　被粉絲認出親切打招呼

讀者在高鐵站巧遇羅PD，他與陪沈團的沈合照也穿同套衣服。（圖／讀者提供、翻攝自沈IG）

▲讀者在高鐵站巧遇羅PD，他與陪沈團的沈合照也穿同套衣服。（圖／讀者提供、翻攝自沈IG／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

韓國金牌綜藝節目製作人羅暎錫被封為「撐起韓綜半邊天的男人」，成功推出《兩天一夜》、《新西遊記》、《一日三餐》、《尹食堂》等節目，觀眾們也暱稱他為「羅PD」，國民度相當高。日前羅PD到高雄舉辦粉絲見面會，時報周刊CTWANT讀者也捕捉到他出現在左營高鐵站的畫面，不過沒有太多民眾認出他，並未造成轟動。

4月13日中午近12點，本刊讀者在左營高鐵站巧遇羅PD，只見他身穿招牌素色T-Shirt，簡單的打扮看起來相當低調，當時高鐵站比較多的是年紀稍長的旅客，所以沒有太多人認出他，偶爾有幾位粉絲想上前合照，雖然被工作人員擋了下來，不過羅PD還是會親切打招呼，展現出親切的一面。

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雖然不能合照，但羅PD對粉絲的態度很親切。（圖／讀者提供）

▲雖然不能合照，但羅PD對粉絲的態度很親切。（圖／讀者提供）

由於羅PD在15日迎來49歲生日，粉絲不僅在捷運買下看板做生日應援，《十五夜頻道》團隊更與粉絲聯手，在台北打造生日咖啡館，可見他在台灣的高人氣。而原本人在高雄的羅PD，坐上高鐵後直奔台北，驚喜現身生日咖啡館，從粉絲拍下的影片中能看到眾人列隊歡迎羅PD，他也不斷與粉絲們揮手擊掌，氣氛看起來相當歡樂。

沈特別準備了宮廟背心給羅PD穿。（圖／翻攝自沈Threads）

▲沈特別準備了宮廟背心給羅PD穿。（圖／翻攝自沈Threads）

YouTuber頻道「陪沈團」的沈也PO出與羅PD的合照，羅PD穿著本刊讀者遇到他時的白色短袖上衣及黑褲子，並穿上沈為他準備的宮廟背心，台灣味十足，網友們也笑說羅PD穿起來毫無違和感。此外，《木曜4超玩》前製作人百祥也曬出訪問羅PD後的照片，表示：「在心中幻想過很多次，要是能當面跟羅PD說，我有多受到他的才華所鼓勵、多欽佩他看似容易卻鬼斧神工的設計，不知道該有多好。」可見羅PD的才華的確影響了許多業界人士。

百祥曬出與羅PD的合照。（圖／翻攝自百祥IG）

▲百祥曬出與羅PD的合照。（圖／翻攝自百祥IG）

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