《取精急轉彎》將在台上映！海報「小蝌蚪凸起」用特殊工藝藏巧思

記者黃庠棻／台北報導

挪威成人動畫《取精急轉彎》（Spermageddon）將於4月25日全台上映，電影上映前，特映會於4月18日晚間在大直美麗華影城登場。現場根本是精子嘉年華，一場比電影還荒謬的「前戲」正式展開，超過200位媒體、KOL及影評人齊聚一堂，搶先觀賞這部被譽為「成人版腦筋急轉彎」的話題之作。

▲《取精急轉彎》即將在4月25日在台上映。（圖／原創娛樂提供）

片商原創娛樂大玩創意，推出超鬧「驗孕棒造型特映票券」，觀眾當場刮刮樂，直接「驗孕」測試自己是否中獎。刮中「兩條線」即可獲得由TENGA Taiwan贊助的限量「精子顯微鏡」，回家後可以親眼見證小蝌蚪的活力與方向感。

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▲《取精急轉彎》即將在4月25日在台上映。（圖／原創娛樂提供）

特映會現場眾星雲集，吸引了多位明星藝人、KOL以及醫界專業人士到場支持。桃園禾馨宜蘊生殖中心院長朱伯威也親自到場，展現其專業與幽默並進的風采。影迷觀影後熱烈迴響，紛紛表示「從頭笑到尾，毫無冷場」、「簡單粗暴又好荒謬的一部電影」、「以為在看金馬奇幻影展！」、「這部電影太有梗，從第一秒笑到最後一秒」。

▲《取精急轉彎》即將在4月25日在台上映。（圖／原創娛樂提供）

因應《取精急轉彎》的上映，片商更推出了多款誠意十足的預售票組合。《三人行必有我濕組》（售價450元）內含電影券兩張，隨票加贈首七日電影交換券乙張；《精蟲出動組》（售價350元）則內含電影券乙張，並加贈一張藏有細節彩蛋的A3珍藏海報。





▲《取精急轉彎》即將在4月25日在台上映。（圖／原創娛樂提供）

仔細一看，海報上不只藏了幾隻淘氣「小精蟲」，連「洨」都做了特殊工藝處理，看起來更加立體、真實又顯眼。此外，昨（19）日片商也公布購票特典，凡於上映期間購買《取精急轉彎》電影票一張，憑票可兌換「安全性行為好寶寶小卡」乙張。

▲《取精急轉彎》即將在4月25日在台上映。（圖／原創娛樂提供）

導演湯米維爾柯拉（Tommy Wirkola）最初計畫將本片推向好萊塢，雖然一開始得到好萊塢的認可，並開了多場會議，但由於題材的特殊性，最終未能突破高層的關卡。最終，維爾柯拉將目標轉向挪威，並與北歐頂尖動畫工作室Qvisten Animation的導演雷斯穆斯A席維特森（Rasmus A. Sivertsen）合作，才使這一計畫得以實現。

《取精急轉彎》由原創娛樂代理發行，故事講述一位熱愛《星際大戰》的中二少年與一位挪威少女，在派對上情竇初開，酒精助攻下迎來人生第一次性體驗；而此時，一場絕無僅有的精子冒險也同步悄然開打！電影即將於4月25日全台上映。