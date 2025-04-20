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陳零九阿嬤過世！觸景傷情「摺棉被突淚崩」　看淡生死：有些事沒法改變

記者孟育民／台北報導

陳零九從小就被阿嬤帶大，即便19歲來台闖蕩，仍心繫著遠在高雄的阿嬤，一首〈乎阿嬤的批〉、〈出外的囝仔〉，更是訴說著濃濃的祖孫情，2016年時阿嬤更現身他的演唱會，讓他淚灑舞台。豈料，日前他坦言阿嬤在去年已經離世，他第一時間情緒平穩的處理後事，直到一個月後在家摺棉被時，隱忍的情緒才爆發，當場淚崩。

▲▼陳零九談到生死 。（圖／翻攝自YouTube／娛樂百分百）

▲陳零九阿嬤曾特別現身他演唱會，沒想到在去年離世。（圖／翻攝自YouTube／娛樂百分百、陳零九臉書）

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陳零九推出個人單曲〈最美的是你的名字〉，登上《娛樂百分百》單元「酒後的心聲」宣傳，談到生死話題，他表示自己看得很淡，「我們都應該去接受這個事實，所有人都會離開，你要跟這些人建立感情，就要面臨這個風險，你一定還是會有情緒、悲傷，可是我覺得那些情緒，可以把它自然釋放出來。」

▲▼陳零九談到生死 。（圖／翻攝自YouTube／娛樂百分百）

▲陳零九談到生死 。（圖／翻攝自YouTube／娛樂百分百）

陳零九更提到，深愛的阿嬤在去年離世，不過他卻異常平靜，葬禮當天也沒掉淚，「因為我覺得阿嬤已經97歲了，她走的時候沒有太多痛苦，我回去見她，她已經膝蓋退化、老人痴呆，所以對我來講，我覺得她活得很辛苦，至少她離開這個世界是沒有太多痛苦的。」

▲▼陳零九談到生死 。（圖／翻攝自YouTube／娛樂百分百）

▲陳零九和阿嬤感情超好。（圖／翻攝自Facebook／陳零九）

然而他事隔一個月，某天在家摺棉被，卻突然想起和阿嬤過往，像是打開了開關，隱忍在內心的情緒終於爆發，一邊摺棉被一邊痛哭，他說：「還是希望可以活得開心一點，但有些事情沒辦法改變，只能把自己做好。」

▲▼陳零九談到生死 。（圖／翻攝自YouTube／娛樂百分百）

▲陳零九隔一個月才落淚 。（圖／翻攝自YouTube／娛樂百分百）


 

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陳零九, 娛樂百分百, 阿嬤

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