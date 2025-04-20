《戲說台灣》人類愛上「八塊肌」魚精！　大尺度男男吻戲逼近19禁

記者黃庠棻／台北報導

收視穩居同時段第一的三立台灣台《戲說台灣》，即將推出全新單元《人面魚精》。本次劇情描述一段魚精與凡人的精彩生死戀，融合奇幻與愛情元素，再度挑戰觀眾的視覺與情感極限。經常出演台八劇的許鈞鈞擔綱本劇女主角，自拿到劇本後便笑得合不攏嘴，因為編劇特別安排四位養眼鮮肉與她對戲，堪稱幸福指數爆表。

▲《戲說台灣》推出全新單元《人面魚精》，主演李威鴻（左起）、蘇安邦、許鈞鈞、陳詮諺。（圖／三立提供）

劇中最吸睛的「肉體擔當」當屬飾演魚精的李威鴻與帝言，兩人得知角色設定需要大量裸露鏡頭後，不但毫不猶豫接下挑戰，還自信滿滿表示「俊俏到像古裝偶像」，造型更讓他們愛不釋手。為了完美詮釋角色，他們在短時間內瘋狂鍛鍊，練出一身魔鬼肌，拍戲現場還不忘互相較勁，看誰練得更壯、胸肌更澎湃。

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▲《戲說台灣》推出全新單元《人面魚精》，主演李威鴻、帝言。（圖／三立提供）

李威鴻擁有天使臉孔與偶像級身材，讓許鈞鈞大讚「他是我合作過CP值最高的男主角，身上該有的線條全都到位！」劇中兩人有多場裸身親密戲碼，包含「魚精洗澡」、「肌膚相親」、「深情熱吻」等橋段，讓許鈞鈞在劇本上畫滿圈圈、標註為重點關注。甚至在沒有她戲份的日子，她也會到場探班支持，可見她對角色的投入程度有多深。

▲《戲說台灣》推出全新單元《人面魚精》，主演李威鴻、許鈞鈞。（圖／三立提供）

《人面魚精》的劇情不僅有視覺衝擊，也跟上時下潮流元素。另有兩位男星蘇安邦與新生代演員陳詮諺分別飾演許鈞鈞的「兩光哥哥」，兄弟互動笑料百出。然而，最令人跌破眼鏡的，竟是劇中安排的男男吻戲。

▲《戲說台灣》推出全新單元《人面魚精》，陳詮諺（左）與蘇安邦有男男吻戲。（圖／三立提供）

導演為了強化情感張力，大膽加戲詢問兩位演員能否親嘴，沒想到兩人秒答「沒問題」，開拍當天直接上演火熱深吻，尺度直逼19禁。現場其他演員看傻眼，紛紛私下驚呼「這不是演的吧？」兩人的親密演出幾近「真情流露」，震撼程度破表。

到底魚精與女主角的戀情有多淒美？男男吻會不會引發熱議？這場融合奇幻、肉感與情慾的精彩大戲，絕對不容錯過！請鎖定三立台灣台29頻道，4月21日（周一）晚間7:30首播的《戲說台灣》全新單元《人面魚精》，邀觀眾一起感受前所未有的愛情衝擊。