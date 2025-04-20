尹汝貞首度認「兒子是同性戀」早在美國結婚！　霸氣宣言：我更愛女婿

記者吳睿慈／綜合報導

南韓影后尹汝貞曾在2021年拿下奧斯卡女配角獎，她後來事業重心往歐美移動，率性又大方的風格受到粉絲喜愛。近日，她為了宣傳新電影《囍宴》（暫譯，결혼 피로연）接受外媒採訪，電影講述文化認同、酷兒身份與家庭期待之間成長的人物故事。她也首度公開兒子是同性戀一事，且早在2000年舉辦婚禮，大方笑喊：「比起兒子，我更愛女婿！」

▲尹汝貞首度承認「兒子是同性戀」早就結婚了。（圖／翻攝自尹汝貞前經紀公司IG）



尹汝貞所主演的《囍宴》就是改編自1993年李安的《囍宴》電影，找來好萊塢演員與韓國演員共同主演。《囍宴》即將上映，她近日為了宣傳接受外媒採訪，首度承認：「我的大兒子在2000年時就向我出櫃，說他是同性戀者。」

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韓國風氣保守，但尹汝貞支持小孩的性向，當紐約同性婚姻合法化後，她還在當地出席了兒子的婚禮，「（兒子是同性戀者）在韓國至今是個秘密，所以那個時候我們是全家來到紐約參加婚禮，我也不知道故鄉（韓國）的人現在會是怎樣的反應，搞不好他們會朝我丟書吧！」她不忘自嘲南韓無法接受同性戀者的風氣。

▲尹汝貞寵溺喊話「比起兒子，我更愛女婿」。（圖／愛奇藝國際站提供）



尹汝貞更向媒體釋出對於女婿的愛，她開著玩笑表示：「現在，比起我兒子，我更愛女婿！」她更承認：「韓國對於這種議題現在一點也不開放，是非常保守的國家，所以這個角色是真的非常接近我個人的。」

片裡，尹汝貞告訴孫子的台詞，更是她的真實經驗，並與導演一同寫下，她向同性戀者的孫子說：「無論你是誰，你永遠是我的孫子。」她表示：「這來自我的真實人生，我把它放進電影裡，希望可以成為幫助。」值得一提的是，該篇報導漸漸在韓發酵，原以為韓網會不能接受，但論壇theqoo留言正面居多，並稱讚「好帥」、「超尊敬她」。