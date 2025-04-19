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《靈異第六感》海利喬奧斯蒙被捕首發聲！「疑持毒、罵警察」酒醒後悔

記者黃皓瑋／綜合報導

37歲的好萊塢男星海利喬奧斯蒙（Haley Joel Osment）是童星出身，曾主演《靈異第六感》、《AI人工智慧》等多部經典電影，然而他8日因在公共場所酒後失控、並持有疑似受管制物品而遭警方逮捕，引發外界震驚。日前他在被捕後首度發聲，坦言對自己酒醉時的行為非常震驚，並公開致歉。

▲▼海利喬奧斯蒙（Haley Joel Osment）。（圖／達志影像／美聯社）

▲海利喬奧斯蒙8日遭警方逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

海利喬奧斯蒙8日在加州馬默斯湖的渡假村內被捕，據外媒《People》報導，他持有的物品被警方推測為古柯鹼，另一方面，他在警方逮捕他的過程中，曾一度脫口「我正在被納粹綁架」，一番言論也引發爭議。海利喬奧斯蒙獲釋後，17日受訪時為自己的發言道歉：「我對自己的行為非常震驚，如果知道自己在斷片時說出了這種可恥的話，我會再早一點出面發聲。」

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海利喬奧斯蒙坦言，自己在幾個月前因為洛杉磯大火失去了家園，被迫流離失所，讓他的心情非常低落，但他也表示這無法作為犯錯的藉口，並為自己的言行道歉。其實，這並非海利喬奧斯蒙首次爆出負面消息，曾被視為天才童星的他，2006年因酒後駕車、持有大麻被判處3年緩刑；2018年時則因在機場與人發生衝突而引來警方關切。

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