鄭家純弄丟iPad「漂流650公里」　6天飛3次奇蹟找回：世界第八奇蹟

記者王靖淳／綜合報導

藝人鄭家純（雞排妹）最近在社群轉發「Namaste！印度不靠北」粉專貼文，描述自己如何在印度喀什米爾遺失iPad，卻意外在650公里外的德里機場失而復得，讓她忍不住自嘲：「真的是世界第八奇蹟？」

▲鄭家純順利找回平板。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

透過粉專「Namaste！印度不靠北」粉專貼文可見到，鄭家純從台灣出發，途中經過泰國與德里，最終抵達喀什米爾。鄭家純在準備飛往列城的安檢過程中，才驚覺iPad遺失，原本她打算認賠當作破財消災，不過卻在開啟Apple尋找功能後，發現iPad就掉在她在德里搭的那台飛機上，甚至已經從喀什米爾飛回德里了。

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後來鄭家純立刻嘗試聯絡航空公司，但過程中面臨層層關卡，不只聯繫窗口難尋，且效率緩慢，幾度陷入僵局。直到她獲得一位「圍巾老闆」的協助，對方幫忙聯絡當地廉價航空的相關人員，成功找到願意處理的負責人，同時間，她的iPad又從德里被原機帶回喀什米爾，等於在6天內搭機橫越650公里的距離3次，竟始終無人發現。

▲鄭家純分享遺失平板的過程。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

最後，在鄭家純堅持聯繫、溝通與請託之下，航空公司終於將iPad妥善保管，並由空服人員將其送回德里。面對順利拿回iPad，鄭家純哭笑不得表示：「在印度的廉航上掉iPad，經過6天飛來飛去，還能在別的城市拿回，真的是世界第八奇蹟？」