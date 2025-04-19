愷樂曬育兒照「被敲碗復出賺奶粉錢」　鬆口31字回應了

記者王靖淳／綜合報導

女星愷樂（蝴蝶姐姐）去年9月驚喜公開一張超音波照證實懷孕生子，事後更露面並曬出和兒子的溫馨合照，喜獲各界祝福。平時會在社群記錄育兒日常的她，最近透露1歲兒子已經可以讓她放手走10步，讓她超感動。貼文曝光後，吸引大批網友留言，甚至有人好奇問她有無復出的打算，為此，愷樂以31字內容回應了。

▲愷樂去年9月公開懷孕生子的消息。（圖／翻攝自Instagram／butterfly092288）

事實上，愷樂過去因介入歌手羅志祥及周揚青的感情，而消失在螢光幕前長達4年，去年才驚喜公開懷孕生子的喜訊，令大批粉絲相當驚喜。如今1歲兒子學會走路，也讓不少網友留言關心她復出的可能性。面對網友提問「媽媽要不要出來賺奶粉錢了？」，愷樂表示，兒子目前仍處於頻繁夜醒的階段，「一晚醒來很多次，媽媽每天都好睏。」

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▲愷樂分享育兒日常。（圖／翻攝自Threads／butterfly092288）

至於有粉絲敲碗期盼愷樂回歸演藝圈，並且留言問道：「什麼時候才能在螢光幕前看到妳？好想妳在節目上的時候呀！」為此，愷樂則以輕鬆語氣回應：「妳先看一下我以前節目的重播。」內容曝光後，再度掀起討論，同時也吸引不少人在底下留言「好棒」、「好厲害」、「辛苦了媽咪，這都是甜蜜的回憶呢！」

▲▼愷樂回覆網友留言。（圖／翻攝自Threads／butterfly092288）