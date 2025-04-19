夏宇童新婚1個月爆身體亮紅燈！「聚餐中突吐血」急送醫…又血尿

記者陳芊秀／綜合報導

藝人夏宇童與孫協志愛情長跑6年，於3月3日正式登記結婚，消息一出獲得眾人祝福。而她宣布結婚剛滿1個月，近日在節目就透露身體亮紅燈！

▲夏宇童近日在節目驚吐身體亮紅燈。（圖／翻攝自YouTube）

夏宇童在節目《女人我最大》透露，自己莫名吐血，而且尿道發炎導致血尿，為此立即就醫。她吐露自去年（2024）下半年開始便出現睡眠不佳及乾咳症狀，原以為是先前確診後的支氣管後遺症，直到某次與朋友聚餐時，突然咳出大量鮮血，才驚覺事態嚴重。

[廣告]請繼續往下閱讀...

回憶當時情況，夏宇童說：「就鮮血噴出來這樣……。」不僅吐血，還感受到胃部至食道有灼熱感，覺得很痛，朋友見狀立刻將她送往醫院，檢查結果發現，自己有胃潰瘍糜爛，胃壁已經破裂至血管，險些穿孔。醫生指出，她長期睡眠不佳，並非支氣管問題，而是胃酸引起的症狀。這次的健康危機讓她開始重新審視自己的生活方式和工作壓力，並考慮如何在忙碌的工作中找到平衡。

▲夏宇童聚餐中突然咳嗽口噴鮮血，到醫院檢查才得知胃潰瘍。（圖／翻攝自YouTube）

除了胃部問題外，夏宇童近期還出現尿道發炎症狀，醫生認為這與她過度繁忙的工作壓力有關。朋友們紛紛勸她減少工作量，學習放鬆心情。她也坦言，雖然知道需要放鬆，但若不忙碌反而會感到焦慮，因此她正在努力尋找工作與休息的平衡點。

▲夏宇童工作壓力大，吐血後又發生尿道發炎血尿。（圖／翻攝自YouTube）