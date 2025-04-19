玖壹壹洋蔥心目中最屌不是周杰倫　熱愛神曲竟然跟前輩陳雷有關

記者葉文正／台北報導

台中囝仔「玖壹壹」領軍翻唱經典金曲！由臺中市政府新聞局主辦的「2025中氣十足華語流行金曲音樂節」即將於5月3日至5月4日，連續兩天在臺中市圓滿戶外劇場展開演出，並邀請新生代與經典歌手齊聚一堂，以全新編曲與跨界合作，重新詮釋當年傳唱不衰的金曲。

▲玖壹壹。（圖／三立提供）

活動時間5/3 16:30~21:00、5/4 16:30~20:40，從下午一路熱唱至晚間，將帶領民眾一同穿越回到70至80年代華語流行音樂的黃金年代，感受經典金曲與現代創意激盪出的跨世代火花！，那是一個校園民歌與流行搖滾百花齊放的年代，也是無數音樂偶像誕生的搖籃。

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▲林曉培。（圖／三立提供）

本次音樂節重量級卡司之一的玖壹壹，將以家鄉天團之姿鎮守舞台，他們將帶來多首經典歌曲準備炸翻圓滿戶外劇場，成員洋蔥回憶起那個黃金年代說：「以前我爸都會買陳雷的錄音帶，小時候聽覺得很俗，覺得周杰倫 、麻吉的音樂比較屌，但後來長大回去聽陳雷音樂，才覺得他歌曲的詞曲跟唱腔，真的很有風格！」他更透露口袋歌曲是〈歡喜就好〉，旋律朗朗上口、歌詞趣味十足，令人難忘。

▲旅人。（圖／三立提供）

旅人與搖滾女聲林曉培首度攜手演出，旅人坦言緊張：「以前剛接觸華語搖滾時就聽過曉培姐的歌，這次能一起合作真的非常榮幸，也很期待。」他們將傳承搖滾精神，讓兩世代歌迷感受經典搖滾的力量。

樂團傻子與白痴則透露自身創作深受70-80年代搖滾風格影響：「那時的音樂非常華麗，我們的編曲也常常可見當代元素的影子。」他們也分享，無論是張雨生的〈大海〉或是羅大佑的〈戀曲1990〉等歌曲，對他們來說都是影響深遠的經典。

經典回響、隆重登場！2025「中氣十足」華語流行金曲音樂節不只是音樂表演，更是一場橫跨時代、融合情感與創意的文化對話。從傳唱數十年的旋律，到新世代音樂人的熱血詮釋，音樂節將帶領觀眾一同感受經典金曲的全新魅力。5月3日至5月4日，臺中圓滿戶外劇場，準備好了嗎？讓我們一起唱回那個屬於華語音樂的黃金年代！本次演出將同步於三立新聞網YouTube與Vidol YouTube平台全程直播，無法到現場也能線上一起熱血追歌！