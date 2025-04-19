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周杰倫深夜0偽裝「現身台北咖啡店」！　「對面竟是山下智久」網暴動

記者蔡琛儀／綜合報導

男神山下智久與天王周杰倫又見面了！他18日深夜在IG分享與周董的合照，兩人身穿輕便服飾，手持紅酒杯，分別站在兩幅風格強烈的畫作前露出微笑，氣氛輕鬆愜意。山下寫：「Hanging out with @jaychou，Thank you always. Lucky day」（和周杰倫出門，非常感謝，幸運的一天），短短一句話就讓粉絲暴動。

▲▼周杰倫與山下智久深夜驚喜現身台北某咖啡店。（圖／翻攝IG／jaychou）

▲周杰倫與山下智久深夜驚喜現身台北某咖啡店。（圖／翻攝IG／jaychou）

周董隨後也轉發，並寫：「歡迎。」兩大男神背景的畫作正是周董的收藏品，推估合照地點是在周董家，隨後周董又PO出他和山下智久及其他好友在咖啡店的合照，且完全沒有任何遮掩，並幽默寫：「騎車逛起來。」有網友在Threads上分享，在咖啡店遇到周董及山下智久，而該咖啡店位於大安區，距離周董家不遠，證實山下智久低調訪台，讓網友紛紛猜測兩人是否有新的合作。

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回顧去年12月8日，山下智久就曾專程飛來台灣，驚喜現身在台北大巨蛋，觀賞周杰倫「嘉年華」世界巡演。他當時坐在林志玲旁，還用中文自我介紹：「大家好，我是山下智久」，接著當場對周董告白：「I love you！」掀起熱烈話題，也讓許多人相當好奇兩人的結緣契機。

▲▼周杰倫與山下智久深夜驚喜現身台北某咖啡店。（圖／翻攝IG／tomo.y9）

▲▼周杰倫與山下智久在台北合體。（圖／翻攝IG／tomo.y9）

▲▼周杰倫與山下智久深夜驚喜現身台北某咖啡店。（圖／翻攝IG／tomo.y9）

▲▼周杰倫與山下智久深夜驚喜現身台北某咖啡店。（圖／翻攝IG／tomo.y9）

但據了解，2人過去真的沒有什麼交集，純粹是山下智久很欣賞周杰倫，去年平安夜，山下也曾在IG曬出與周董在東京相聚的合照，短短4個月後兩大男神再度合體，令粉絲相當期待兩人會有好消息。

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周杰倫, 山下智久

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