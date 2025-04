周杰倫深夜0偽裝「現身台北咖啡店」！　「對面竟是山下智久」網暴動

記者蔡琛儀/綜合報導

男神山下智久與天王周杰倫又見面了!他18日深夜在IG分享與周董的合照,兩人身穿輕便服飾,手持紅酒杯,分別站在兩幅風格強烈的畫作前露出微笑,氣氛輕鬆愜意。山下寫:「Hanging out with @jaychou,Thank you always. Lucky day」(和周杰倫出門,非常感謝,幸運的一天),短短一句話就讓粉絲暴動。

▲周杰倫與山下智久深夜驚喜現身台北某咖啡店。(圖/翻攝IG/jaychou)

周董隨後也轉發,並寫:「歡迎。」兩大男神背景的畫作正是周董的收藏品,推估合照地點是在周董家,隨後周董又PO出他和山下智久及其他好友在咖啡店的合照,且完全沒有任何遮掩,並幽默寫:「騎車逛起來。」有網友在Threads上分享,在咖啡店遇到周董及山下智久,而該咖啡店位於大安區,距離周董家不遠,證實山下智久低調訪台,讓網友紛紛猜測兩人是否有新的合作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧去年12月8日,山下智久就曾專程飛來台灣,驚喜現身在台北大巨蛋,觀賞周杰倫「嘉年華」世界巡演。他當時坐在林志玲旁,還用中文自我介紹:「大家好,我是山下智久」,接著當場對周董告白:「I love you!」掀起熱烈話題,也讓許多人相當好奇兩人的結緣契機。

▲▼周杰倫與山下智久在台北合體。(圖/翻攝IG/tomo.y9)

但據了解,2人過去真的沒有什麼交集,純粹是山下智久很欣賞周杰倫,去年平安夜,山下也曾在IG曬出與周董在東京相聚的合照,短短4個月後兩大男神再度合體,令粉絲相當期待兩人會有好消息。