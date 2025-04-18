64歲張學友拒做醫美「打得硬梆梆受不了」　身材維持40年原因超幽默

記者蔡琛儀／台北報導

「歌神」張學友去年來台開唱，因感染RSV病毒，將其中三場演出延期到本週，三萬名歌迷不離不棄等了他10個月。今（18日）剛好是他首張專輯《Smile》發行滿40週年，他笑說當時自己才24歲，如今都要64歲了。

▲64歲的張學友體力、外型都保養得宜。（圖／JDS提供）

這次巡演主題是「60+」，張學友和觀眾聊到年齡：「不知道大家對6、70歲概念怎樣，我自己沒有概念，所謂光陰似箭，我從前不信，現在不得不相信，一晃就60歲，我自己想說張學友60歲是怎樣，無論幾歲我都要做個更好的張學友。」話鋒一轉，幽默的他說：「當然有些都是可以更好的，比如我的皮膚開始有皺紋了，就沒辦法像從前那麼光滑，要我打那個（指醫美），打得硬梆梆我也受不了。」

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不過他也說尊重大家想變美，「當然我也不反對啦，大家覺得打一點是好看的，那就照自己喜好去做好不好，盡量讓自己好點，誰都沒錯，追求美的慾望每個人都有，包括我自己，你看我，因為我胖一點（衣服）會穿不下去，要重做那些又會很貴，我就盡量保持自己的身材。」話語剛落，突然展示了本趟演唱會第232次一字馬，讓全場觀眾驚呼不已，「我下去，但我也可以站起來的，我想證明給自己看，我50歲可以做的，60歲也能做，50歲能唱的，60歲可以唱得更好。」

▲張學友今晚在台北小巨蛋開唱。（圖／JDS提供）

張學友還開玩笑虧歌迷：「首先歡迎第一次來看的朋友，雖然我唱了40年，但第一次來的人我還是很開心，雖然我也不明白為什麼我老了才來看我，一定有什麼原因的。」讓歌迷笑翻，他也說希望今天的記性比上週更好，「加油張學友，我今天唱的感覺，自己是可以繼續唱下去，希望70歲還可以開演唱會，希望大家可以保重身體，好好生活，健健康康。」