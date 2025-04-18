Tizzy Bac惠婷自爆「曾客串台劇」！ 　演過頭成黑歷史

記者蔡琛儀／台北報導

出道26年的樂團Tizzy Bac，推出全新專輯《說出我的名字》，日前上Hit Fm聯播網「OH夜DJ」與魏如萱暢聊創作點滴。新專輯中，他們為兩檔熱門劇《死了一個娛樂女記者之後》與《童話故事下集》量身打造主題曲，並開玩笑提到有機會想挑戰八點檔演出，主唱惠婷更笑稱曾演出MV，並在戲劇《幸福房屋事件簿》客串，但自嘲「演過頭」，堪稱黑歷史，希望能像苗可麗那樣霸氣飆台詞。

▲Tizzy Bac上電台接受魏如萱訪問。（圖／Hit Fm聯播網提供）

聊到創作來源，Tizzy Bac分享多數靈感來自巡演途中的天馬行空，像開場曲〈怪盜激不得〉就是從「怪盜基德」衍生出的玩笑話所誕生。魏如萱大讚他們的作品獨一無二，始終保有鮮明風格，特別是惠婷以言情小說為靈感寫成的〈矛盾仔の春天〉，讓她聽得欲罷不能，笑說「難怪我這麼喜歡那首歌！」

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新專輯結合靈性療癒概念，惠婷表示整張專輯像是對應「海底輪」的創作狀態，深入人心、接地氣。節目中他們還依據每首歌的能量選出對應礦石，製作成獨一無二的許願瓶。例如主打歌〈說出我的名字〉就搭配對應「喉輪」的海藍寶，象徵溝通與真誠表達。

Tizzy Bac更準備親筆簽名的水晶許願瓶送給幸運聽眾，讓音樂與能量一同療癒人心。鼓手前源笑說：「這瓶太珍貴、也太重，應該讓聽眾親自來電台拿！」