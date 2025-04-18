ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Tizzy Bac惠婷自爆「曾客串台劇」！ 　演過頭成黑歷史

記者蔡琛儀／台北報導

出道26年的樂團Tizzy Bac，推出全新專輯《說出我的名字》，日前上Hit Fm聯播網「OH夜DJ」與魏如萱暢聊創作點滴。新專輯中，他們為兩檔熱門劇《死了一個娛樂女記者之後》與《童話故事下集》量身打造主題曲，並開玩笑提到有機會想挑戰八點檔演出，主唱惠婷更笑稱曾演出MV，並在戲劇《幸福房屋事件簿》客串，但自嘲「演過頭」，堪稱黑歷史，希望能像苗可麗那樣霸氣飆台詞。

▲▼Tizzy Bac上電台接受魏如萱訪問。（圖／Hit Fm聯播網提供）

▲Tizzy Bac上電台接受魏如萱訪問。（圖／Hit Fm聯播網提供）

聊到創作來源，Tizzy Bac分享多數靈感來自巡演途中的天馬行空，像開場曲〈怪盜激不得〉就是從「怪盜基德」衍生出的玩笑話所誕生。魏如萱大讚他們的作品獨一無二，始終保有鮮明風格，特別是惠婷以言情小說為靈感寫成的〈矛盾仔の春天〉，讓她聽得欲罷不能，笑說「難怪我這麼喜歡那首歌！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

新專輯結合靈性療癒概念，惠婷表示整張專輯像是對應「海底輪」的創作狀態，深入人心、接地氣。節目中他們還依據每首歌的能量選出對應礦石，製作成獨一無二的許願瓶。例如主打歌〈說出我的名字〉就搭配對應「喉輪」的海藍寶，象徵溝通與真誠表達。

Tizzy Bac更準備親筆簽名的水晶許願瓶送給幸運聽眾，讓音樂與能量一同療癒人心。鼓手前源笑說：「這瓶太珍貴、也太重，應該讓聽眾親自來電台拿！」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

#台中 石膏賊不會開竟偷車！ 「車身狂抖」倒退撞賓士

推薦閱讀

天殘「交往賀瓏」爆5線索！　街頭親密被目擊…竟在生日當天離世

天殘「交往賀瓏」爆5線索！　街頭親密被目擊…竟在生日當天離世

小S大女兒Elly「沒見到大S最後一面」心痛2個月首發聲！黑夜照藏13字洋蔥

小S大女兒Elly「沒見到大S最後一面」心痛2個月首發聲！黑夜照藏13字洋蔥

獨家／家寧媽有動作了！配合調查「交出眾量級資料」　真實情況曝光

獨家／家寧媽有動作了！配合調查「交出眾量級資料」　真實情況曝光

演唱會「唱不上去、走音」台上尷尬道歉！　人氣港男星：盡力了

演唱會「唱不上去、走音」台上尷尬道歉！　人氣港男星：盡力了

喜劇演員「天殘」陳屍公寓頂樓！社群突更新貼文　11字留遺言

喜劇演員「天殘」陳屍公寓頂樓！社群突更新貼文　11字留遺言

天殘生前自認戀愛腦　「曖昧狂上床」不被承認：出去都是我出錢

天殘生前自認戀愛腦　「曖昧狂上床」不被承認：出去都是我出錢

南韓辣模直播出事！突遭男子突襲扯入懷裡　「24秒激情畫面流出」網傻眼

南韓辣模直播出事！突遭男子突襲扯入懷裡　「24秒激情畫面流出」網傻眼

泰妍日本演唱會「前48小時突喊卡」！　粉絲見取消理由崩潰：太扯了

泰妍日本演唱會「前48小時突喊卡」！　粉絲見取消理由崩潰：太扯了

周杰倫曬9歲女成長對比片！小周周暴風抽高變大長腿　最後2秒嚇到網

周杰倫曬9歲女成長對比片！小周周暴風抽高變大長腿　最後2秒嚇到網

法拉利剛買1小時「上國道竟火燒車」！　製作人無奈曝現場驚悚照

法拉利剛買1小時「上國道竟火燒車」！　製作人無奈曝現場驚悚照

賀瓏好友「天殘」生前最後貼文曝光　生日離世網淚嘆：來不及道賀

賀瓏好友「天殘」生前最後貼文曝光　生日離世網淚嘆：來不及道賀

金鐘影后上架「吉卜力AI貼圖」爆侵權！急道歉：貿然舉動考慮不周

金鐘影后上架「吉卜力AI貼圖」爆侵權！急道歉：貿然舉動考慮不周

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

天殘「交往賀瓏」爆5線索！　街頭親密被目擊…竟在生日當天離世

小S大女兒Elly「沒見到大S最後一面」心痛2個月首發聲！黑夜照藏13字洋蔥

獨家／家寧媽有動作了！配合調查「交出眾量級資料」　真實情況曝光

演唱會「唱不上去、走音」台上尷尬道歉！　人氣港男星：盡力了

喜劇演員「天殘」陳屍公寓頂樓！社群突更新貼文　11字留遺言

天殘生前自認戀愛腦　「曖昧狂上床」不被承認：出去都是我出錢

南韓辣模直播出事！突遭男子突襲扯入懷裡　「24秒激情畫面流出」網傻眼

泰妍日本演唱會「前48小時突喊卡」！　粉絲見取消理由崩潰：太扯了

周杰倫曬9歲女成長對比片！小周周暴風抽高變大長腿　最後2秒嚇到網

法拉利剛買1小時「上國道竟火燒車」！　製作人無奈曝現場驚悚照

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Tizzy Bac

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 唐綺陽不藏了！　「雙胞胎妹妹」是超大咖歌姬：想不到我們這麼像
  2. 台灣人揪甘心！　LUCY來台「突拿到44人份芒果冰」驚呆：很有人情味
  3. 韓啦啦女神來台見「粉絲應援」激動落淚！　感動喊：一輩子忘不了
  4. 百靈果凱莉心碎發文「妳說很愛我」　不捨好友天殘逝世：沒妳好無聊
  5. Tizzy Bac惠婷自爆「曾客串台劇」！ 　演過頭成黑歷史
  6. 學霸愛女爆「遭游鴻明狠斷金援」：沒把我當女兒　同場破冰照曝光
  7. 搞不定高雄鄉親　胡宇威台語不行當場拜師
  8. 孔鏘右腳怪病腫脹2個月！ 嘆命如老爺車恐將截肢
  9. 篠崎泫「穿貼身露美腿錄影」　被攝影師當面虧：是不是變胖了？
  10. 阿翔媽媽罹腦膜瘤！　他強顏上工還體驗啦啦隊

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366