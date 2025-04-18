ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

韓啦啦女神來台見「粉絲應援」激動落淚！　感動喊：一輩子忘不了

記者顧齊祐／綜合報導

南韓啦啦隊女神金泰琳以其亮麗外型吸引了不少粉絲，去年世界棒球12強賽事期間，曾短暫來台代替好友朴旻曙上陣。昨（17）日，她在YouTube頻道上傳了一段來台的影片，記錄她在台北捷運站看到粉絲為她準備的生日應援燈箱時，感動落淚的場景。

▲南韓啦啦隊女神金泰琳以其亮麗外型收穫了不少粉絲。（圖／翻攝自Instagram／kimtaerini）

▲南韓啦啦隊女神金泰琳以其亮麗外型收穫了不少粉絲。（圖／翻攝自Instagram／kimtaerini）

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片中，金泰琳與友人一同走在台北街頭，前往捷運忠孝新生站尋找粉絲為她製作的生日應援燈箱。她透露，在得知有粉絲為她製作應援燈箱時，內心感到非常驚喜，甚至表示「其實我剛剛已經哭過一次了」。

▲金泰琳透露，在得知有應援燈箱時已經哭過一次了。（圖／翻攝自YouTube／취어리더 김태린 金泰琳）

▲金泰琳透露，在得知有應援燈箱時已經哭過一次了。（圖／翻攝自YouTube／취어리더 김태린 金泰琳）

當她們走入捷運站後，還一度迷失方向找不到燈箱位置，所幸最後終於發現看板位置。金泰琳激動地跳躍到燈箱前，感動到掩面落淚，並開心地在燈箱前轉圈。她表示，這會是她一輩子都忘不了的回憶，甚至開玩笑說不想回韓國，想住在燈箱旁邊。

▲▼金泰琳難掩激動，感動落淚。（圖／翻攝自YouTube／취어리더 김태린 金泰琳）

▲▼金泰琳難掩激動，感動落淚。（圖／翻攝自YouTube／취어리더 김태린 金泰琳）

▲金泰琳難掩激動，感動落淚。（圖／翻攝自YouTube／취어리더 김태린 金泰琳）

影片曝光後，網友們紛紛在留言區祝福金泰琳，並留言道「希望你在台灣每天都很幸褔」、「泰琳爽朗的笑聲就是最大的魅力」、「看著泰琳感動落淚，眼眶也濕了」。隨後，金泰琳也在Instagram上發文感謝粉絲「還有比我更幸福的生日嗎，出生以來第一次收到的生日禮物，謝謝大家」。

▲金泰琳表示這會是一輩子都忘不了的回憶。（圖／翻攝自YouTube／취어리더 김태린 金泰琳）

▲金泰琳表示這會是一輩子都忘不了的回憶。（圖／翻攝自YouTube／취어리더 김태린 金泰琳）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

#朱立倫 率藍軍衝 #北檢 ！宣布26號集結 #凱道 「罷免 #賴清德 」

推薦閱讀

天殘「交往賀瓏」爆5線索！　街頭親密被目擊…竟在生日當天離世

天殘「交往賀瓏」爆5線索！　街頭親密被目擊…竟在生日當天離世

小S大女兒Elly「沒見到大S最後一面」心痛2個月首發聲！黑夜照藏13字洋蔥

小S大女兒Elly「沒見到大S最後一面」心痛2個月首發聲！黑夜照藏13字洋蔥

獨家／家寧媽有動作了！配合調查「交出眾量級資料」　真實情況曝光

獨家／家寧媽有動作了！配合調查「交出眾量級資料」　真實情況曝光

演唱會「唱不上去、走音」台上尷尬道歉！　人氣港男星：盡力了

演唱會「唱不上去、走音」台上尷尬道歉！　人氣港男星：盡力了

喜劇演員「天殘」陳屍公寓頂樓！社群突更新貼文　11字留遺言

喜劇演員「天殘」陳屍公寓頂樓！社群突更新貼文　11字留遺言

天殘生前自認戀愛腦　「曖昧狂上床」不被承認：出去都是我出錢

天殘生前自認戀愛腦　「曖昧狂上床」不被承認：出去都是我出錢

南韓辣模直播出事！突遭男子突襲扯入懷裡　「24秒激情畫面流出」網傻眼

南韓辣模直播出事！突遭男子突襲扯入懷裡　「24秒激情畫面流出」網傻眼

泰妍日本演唱會「前48小時突喊卡」！　粉絲見取消理由崩潰：太扯了

泰妍日本演唱會「前48小時突喊卡」！　粉絲見取消理由崩潰：太扯了

周杰倫曬9歲女成長對比片！小周周暴風抽高變大長腿　最後2秒嚇到網

周杰倫曬9歲女成長對比片！小周周暴風抽高變大長腿　最後2秒嚇到網

法拉利剛買1小時「上國道竟火燒車」！　製作人無奈曝現場驚悚照

法拉利剛買1小時「上國道竟火燒車」！　製作人無奈曝現場驚悚照

賀瓏好友「天殘」生前最後貼文曝光　生日離世網淚嘆：來不及道賀

賀瓏好友「天殘」生前最後貼文曝光　生日離世網淚嘆：來不及道賀

金鐘影后上架「吉卜力AI貼圖」爆侵權！急道歉：貿然舉動考慮不周

金鐘影后上架「吉卜力AI貼圖」爆侵權！急道歉：貿然舉動考慮不周

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

天殘「交往賀瓏」爆5線索！　街頭親密被目擊…竟在生日當天離世

小S大女兒Elly「沒見到大S最後一面」心痛2個月首發聲！黑夜照藏13字洋蔥

獨家／家寧媽有動作了！配合調查「交出眾量級資料」　真實情況曝光

演唱會「唱不上去、走音」台上尷尬道歉！　人氣港男星：盡力了

喜劇演員「天殘」陳屍公寓頂樓！社群突更新貼文　11字留遺言

天殘生前自認戀愛腦　「曖昧狂上床」不被承認：出去都是我出錢

南韓辣模直播出事！突遭男子突襲扯入懷裡　「24秒激情畫面流出」網傻眼

泰妍日本演唱會「前48小時突喊卡」！　粉絲見取消理由崩潰：太扯了

周杰倫曬9歲女成長對比片！小周周暴風抽高變大長腿　最後2秒嚇到網

法拉利剛買1小時「上國道竟火燒車」！　製作人無奈曝現場驚悚照

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金泰琳

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 唐綺陽不藏了！　「雙胞胎妹妹」是超大咖歌姬：想不到我們這麼像
  2. 台灣人揪甘心！　LUCY來台「突拿到44人份芒果冰」驚呆：很有人情味
  3. 韓啦啦女神來台見「粉絲應援」激動落淚！　感動喊：一輩子忘不了
  4. 百靈果凱莉心碎發文「妳說很愛我」　不捨好友天殘逝世：沒妳好無聊
  5. Tizzy Bac惠婷自爆「曾客串台劇」！ 　演過頭成黑歷史
  6. 學霸愛女爆「遭游鴻明狠斷金援」：沒把我當女兒　同場破冰照曝光
  7. 搞不定高雄鄉親　胡宇威台語不行當場拜師
  8. 孔鏘右腳怪病腫脹2個月！ 嘆命如老爺車恐將截肢
  9. 篠崎泫「穿貼身露美腿錄影」　被攝影師當面虧：是不是變胖了？
  10. 阿翔媽媽罹腦膜瘤！　他強顏上工還體驗啦啦隊

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366