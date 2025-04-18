韓啦啦女神來台見「粉絲應援」激動落淚！　感動喊：一輩子忘不了

記者顧齊祐／綜合報導

南韓啦啦隊女神金泰琳以其亮麗外型吸引了不少粉絲，去年世界棒球12強賽事期間，曾短暫來台代替好友朴旻曙上陣。昨（17）日，她在YouTube頻道上傳了一段來台的影片，記錄她在台北捷運站看到粉絲為她準備的生日應援燈箱時，感動落淚的場景。

▲南韓啦啦隊女神金泰琳以其亮麗外型收穫了不少粉絲。（圖／翻攝自Instagram／kimtaerini）



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影片中，金泰琳與友人一同走在台北街頭，前往捷運忠孝新生站尋找粉絲為她製作的生日應援燈箱。她透露，在得知有粉絲為她製作應援燈箱時，內心感到非常驚喜，甚至表示「其實我剛剛已經哭過一次了」。

▲金泰琳透露，在得知有應援燈箱時已經哭過一次了。（圖／翻攝自YouTube／취어리더 김태린 金泰琳）



當她們走入捷運站後，還一度迷失方向找不到燈箱位置，所幸最後終於發現看板位置。金泰琳激動地跳躍到燈箱前，感動到掩面落淚，並開心地在燈箱前轉圈。她表示，這會是她一輩子都忘不了的回憶，甚至開玩笑說不想回韓國，想住在燈箱旁邊。

▲▼金泰琳難掩激動，感動落淚。（圖／翻攝自YouTube／취어리더 김태린 金泰琳）



影片曝光後，網友們紛紛在留言區祝福金泰琳，並留言道「希望你在台灣每天都很幸褔」、「泰琳爽朗的笑聲就是最大的魅力」、「看著泰琳感動落淚，眼眶也濕了」。隨後，金泰琳也在Instagram上發文感謝粉絲「還有比我更幸福的生日嗎，出生以來第一次收到的生日禮物，謝謝大家」。

▲金泰琳表示這會是一輩子都忘不了的回憶。（圖／翻攝自YouTube／취어리더 김태린 金泰琳）