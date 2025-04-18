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搞不定高雄鄉親　胡宇威台語不行當場拜師

記者葉文正／台北報導

外景實境節目《我們這一攤2》，由華視、三立和馬來西亞無線電視台八度空間共同打造，本季第七集、第八集五位攤主苗可麗、胡宇威、蔡昌憲、禾浩辰、蔡凡熙前往高雄六合夜市擺攤，搭配高雄海港城市特色，販賣旗魚黑輪、甜不辣，這次的高雄篇特別嘉賓則邀請到李李仁，五位主持人聽到是李李仁，直呼太開心了，因為李仁哥是萬能級幫手簡直像中獎一樣。

▲禾浩辰(左起)、胡宇威、蔡昌憲、李李仁、苗可麗，蔡凡熙蹲前在高雄造成轟動。（圖／三立提供）

▲禾浩辰(左起)、胡宇威、蔡昌憲、李李仁、苗可麗，蔡凡熙蹲前在高雄造成轟動。（圖／三立提供）

前進高雄挑戰擺攤賣旗魚黑輪、甜不辣，攤主們先兵分兩路前往當地兩家不同知名店家學習如何製作，首先碰到挑戰的是在國外長大的ABC主廚胡宇威，面對全程以台語對談的老闆娘，為了能更深入求取製作經驗，過程中他用上所有聽過、學過的台語，使盡渾身解數和老闆娘溝通，幸好最後”胡”式台語順利過關、取經成功，胡宇威直誇自己很棒。

▲禾浩辰(左起)、胡宇威、蔡昌憲、李李仁、苗可麗，蔡凡熙蹲前在高雄造成轟動。（圖／三立提供）

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▲李李仁與蔡昌憲。（圖／三立提供）

這次擺攤剛好碰到高雄艷陽高照、天氣極佳，攤主苗可麗直呼這是好兆頭：「看到天氣好心情就很好，這趟擺攤應該會滿順利的。」在學完旗魚黑輪的製作方式後，大隊人馬來到六合夜市場勘，沒想到經過射氣球攤販，李李仁臨時起意說要來拚輸贏，輸家要幫大家洗衣服，沒料到主廚胡宇威卻敗北，讓蔡昌憲在一旁開心直虧「主廚要幫我們洗衣服耶!」，李李仁趕緊跳出來英雄救廚，說衣服我幫你洗，你煮湯就好。

▲禾浩辰(左起)、胡宇威、蔡昌憲、李李仁、苗可麗，蔡凡熙蹲前在高雄造成轟動。（圖／三立提供）

▲胡宇威烹調旗魚黑輪。（圖／三立提供）

本以為高雄開攤會一路過關斬將，不料一開始就馬上面臨動線不佳，內用外帶客人大打結，就連結帳也大塞車，場面一度混亂到無法出餐，最後忙內蔡凡熙發揮聰明機智解決問題，親自一一至桌邊買單，釐清結帳動線，才暫時解決開攤困境。沒想到另一頭好不容易將塞車的單都完成出餐，又遇狀況，混亂狀況持續延燒，大家驚覺忘記給客人湯品，讓胡宇威忍不住說:「這怎麼比賣牛排還要複雜啊。」源源不絕的來客持續湧入，攤主們卻無法順利找到出餐節奏，讓客人們大排長龍。擺攤時間終了仍有許多客人尚未排到，為了滿足每一位顧客胡宇威提議，改用單賣的方式，讓每個人都可以點到吃到，同時自主加時延長營業時間，最終順利賓主盡歡讓港都第一夜擺攤圓滿落幕。

第一天擺攤結束，初次參與的李李仁直誇攤主們真的挑戰很高，他表示真的很累、腰很酸，只要遇到很亂的場面都交給蔡凡熙化解，也誇讚他危機處理的能力佳。苗可麗則在一旁開玩笑的叫蔡凡熙:「罩哥!」表示很行的意思。

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苗可麗, 胡宇威

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