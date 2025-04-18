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天殘住家昔遭小偷「被男友無視」　博恩聽不下去：很過分！

記者王靖淳／綜合報導

單口喜劇演員「天殘」昨（17）日被發現陳屍公寓頂樓，詳細死因有待釐清，當晚IG預設排程發文「好的前任應該像死了一樣」，引發外界關注，就連生前曾上博恩YouTube節目分享租屋遭小偷，結果男友因忙於重要專案而無法來陪她的故事，如今也被網友翻出來討論。

▲▼天殘家遭小偷。（圖／翻攝自YouTube／曾博恩）

▲天殘家曾遭小偷。（圖／翻攝自YouTube／曾博恩）

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節目中，天殘回憶幾年前她獨自留在台北過年，所居住的租屋處因結構特殊，與房東所住樓層相通，兩戶之間還設有一條可以讓她自由進出的樓梯。某天，她在家裡聽到「蹦蹦蹦」的聲音，一開始以為是鄰居經過，開門查看後未多想地關門回房。然而沒過多久，天殘又在房子裡聽到陌生男子講話的聲音，起初她懷疑是房東回家，讓她當下決定出門確認。

▲▼天殘家遭小偷。（圖／翻攝自YouTube／曾博恩）

▲天殘分享戀愛腦故事。（圖／翻攝自YouTube／曾博恩）

天殘表示，在前往房東家查看時，她透過玻璃門察覺門後有東西晃動，當下發現門把被撬開，她才意識到有小偷闖進來，對方甚至還拿鐵橇想破門。為此，天殘當下立刻打電話向親人求助，不過她透露當時男友正忙於一項重要專案，無法抽身來陪她，也無法讓她過去對方家避難。儘管如此，天殘並未對男友埋怨，而是獨自留在家裡，等待姊姊前來相伴，讓博恩聽完後直言：「我是覺得很過分。」

▲▼天殘。（圖／翻攝自YouTube／曾博恩）

▲天殘生前自認戀愛腦。（圖／翻攝自YouTube／曾博恩）

此外，天殘還透露，她從高中一年級起，和一位喜歡的男生展開曖昧關係長達多年，期間兩人維持性關係但從未正式交往。她表示，即使男方持續和其他女生發生關係，她也不離開對方，甚至甘願付出金錢、時間與情感，「我都沒有離開他，我很喜歡那個男的，出去都是我出錢。」

▲▼博恩（圖／翻攝自YouTube／曾博恩）

▲博恩認為天殘很卑微。（圖／翻攝自YouTube／曾博恩）

然而，男方從未公開承認他與天殘的關係，讓女方始終處在無名份的狀態，「他不願承認我是他女朋友。」為此，博恩聽完後驚呼：「我覺得很衝擊欸，我一直以為妳是個很有自信的女性，會有這種行為不是啊！這樣很卑微。」

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天殘, 脫口秀, 博恩, 網紅, YouTuber

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