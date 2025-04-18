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法拉利剛買1小時「上國道竟火燒車」！　製作人無奈曝現場驚悚照

記者張筱涵／綜合報導

日本六人男子歌手團體「ちょこらび（CHOCORABI）」的製作人ほんこん（Honkon），日前於社群平台X（前Twitter）發文，透露自己新購入的超跑法拉利在交車後僅1小時便發生火災，全車焚毀，震驚網友。

▲▼法拉利　Honkon。（圖／翻攝自X／GC5R5OGIKgV0yvz）

▲▼Honkon交車1小時候，法拉利在國道上燒毀。（圖／翻攝自X／GC5R5OGIKgV0yvz）

▲▼法拉利　Honkon。（圖／翻攝自X／GC5R5OGIKgV0yvz）

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根據《朝日新聞》、《週刊女性》等日媒報導，這起火災發生於4月16日當地時間下午2點半左右，地點位於東京都港區首都高速羽田線上行方向濱崎橋交流道附近。當時車輛突發起火，Honkon即時逃出車外並報警，所幸並無人員傷亡，火勢於約20分鐘後被撲滅。警方初步推測起火原因與引擎有關，正進一步調查中。

Honkon當天在X發文表示：「法拉利交車後1小時就燃燒殆盡了，我想全日本只有我遇到這種事。」並附上已被燒成焦黑的法拉利照片，引發網友熱烈討論。

▲▼法拉利　Honkon。（圖／翻攝自X／Niatan_2525）

▲Honkon相當無奈。（圖／翻攝自X／Niatan_2525）

「CHOCORABI」成員ポケカメン（Pokekamen）也同步分享現場照片，寫道：「社長剛買了法拉利，讓我搭了一下，結果1小時後就燒了」，貼文中還附有法拉利燃燒前後的對比畫面，場面觸目驚心。

根據先前發文，Honkon原本對愛車充滿期待，曾透露：「改裝完的法拉利4月交車，超期待！我可是超級安全駕駛系男孩。」如今卻遭逢此事，不少粉絲留言安慰：「人沒事就好」、「太可怕了，希望你沒事」、「法拉利1小時就燒掉太誇張」。

目前警方正持續調查起火原因，而這起「交車1小時即焚毀」的事件，也引發社群對於高性能超跑安全性與日常使用風險的熱烈討論。

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CHOCORABI, Honkon, 法拉利

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