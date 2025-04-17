IVE出發來台灣！兪眞頂帥氣粗框眼鏡現身　張員瑛甜美揮手迷倒粉絲

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團IVE即將於17日晚間在台參加簽售會，她們下午從仁川機場出發，5位成員兪眞、秋天、Rei、Liz跟Leeseo先行抵達，面對大批粉絲與媒體搶拍，5人露出甜美笑容打招呼，而張員瑛分開到達，最後才在保鑣的護送下前往搭機，同樣笑得親切，即將飛來台灣參加簽售。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲IVE時隔一年再度來台灣。（圖／翻攝自Newsen）



IVE於17日晚間將在台北參加簽售會，吸引大批粉絲踴躍參加，她們繼2024年在台舉辦專場演唱會後，相隔1年再度訪台，6位成員兪眞、秋天、Rei、Liz、Leeseo與張員瑛17日下午現身於仁川機場，準備飛來台灣。

只是此趟訪台，成員抵達仁川機場的時間不同，先由保鑣護送5位成員兪眞、秋天、Rei、Liz、Leeseo去搭機，面對四面八方的粉絲呼喊聲，她們露出笑容揮揮手打招呼，兪眞與Leeseo走在最前方，秋天、Rei、Liz則是走在後方。

▲▼IVE出發來台灣，張員瑛甜美笑容電翻粉絲。（圖／翻攝自Newsen）



接著，張員瑛隨後抵達機場，親切揮手打招呼，她穿著透視上衣展現出好身材，當聽到記者關心「員瑛，去工作再好好地回來」，她點頭致意，並比著手指愛心，最後與機場的粉絲與記者道別，再走進出境通關口，一行人準備飛來台灣。