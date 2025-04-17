唐禹哲未婚妻「貼向他懷裡」被拍恩愛畫面！0偽裝看櫻花超閃

記者潘慧中／綜合報導

唐禹哲2023年向女友蘇小軒求婚成功後，越愛越大方，不時會在社群網站放閃。近日格外引起討論的是，未婚妻最近在社群網站上傳和他一起去看櫻花的恩愛照，完全沒有偽裝超閃！

▲唐禹哲與蘇小軒一起去看櫻花。（圖／翻攝自Instagram／xiaoxuansu）



照片中，可以看到唐禹哲身穿色長袖上衣搭配藍色牛仔褲，脖子上配戴一條簡約十字吊墜項鍊，整體造型低調帥氣。他一手插口袋，一手比出俏皮的V字手勢。

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▲唐禹哲與蘇小軒若有似無的互動相當甜蜜。（圖／翻攝自Instagram／xiaoxuansu）



貼向唐禹哲懷裡的蘇小軒則是頂著一頭紅棕色長捲髮，穿著黑色短版上衣，搭配具有層次感的白色荷葉邊短裙，穿搭風格個性又不失甜美。她和未婚夫在盛開的櫻花樹下合影，畫面充滿浪漫氛圍與春天氣息。

▲▼蘇小軒和唐禹哲越愛越大方。（圖／翻攝自Instagram／xiaoxuansu、dt_0902）



事實上，唐禹哲2019年就被爆出和蘇小軒熱戀中，4年後在節目中公開求婚，已讓人又驚又喜，沒想到2024年3月還被拍到一家三口照，他才默認小倆口已迎來兒子的誕生，之前未公開是為了「想给家人空間和保護」。