久違黎明柔從香港趕回送葉天健　「他當年突然消失是我Uncle Teddy」

記者葉文正／台北報導

知名製作人葉天健今天舉行告別式，家人好友們也來送他走最後一段路，嫁到香港的知名DJ黎明柔今天也現身，久違的黎明柔提到，葉天健的爸爸是知名情報頭子，兩人家世相識，從小就認識他了。

▲黎明柔現身葉天健告別式。（圖／記者葉文正攝）

黎明柔多年前在中廣宣布要結婚去了，接著遠嫁香港，辭掉節目後，今天意外現身，她表示：「目前定居香港、葉天健生前沒有和我合作過節目，但他其實與我的父親(黎昌意)是中學同學，和我爸媽有多年情誼，我媽媽都出席過葉天健的生前告別式，今天也是代替媽媽來參加。」

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▲黎明柔從香港趕回。（圖／記者葉文正攝）

黎明柔從小就認識葉天健，坦言：「我都叫他Uncle Teddy。」還揭露外界不知道的祕辛：「葉天健高中沒念完就突然消失，後來是到了美國，葉天健生前曾表示自己的碩士是在南加州大學念大傳系，他後來4個女兒也都住在美國，和美國的淵源似乎從多年前就開始。」

▲于美人感謝葉天健提攜。（圖／記者周宸亘攝）

于美人也感性表示：「葉哥給我很多指導，謝謝他給我很多鼓勵和機會，他是我演藝生涯很重要的前輩跟長輩，生病時還有鼓勵我，他終於去到讓他安息的地方，他留下的都是永恆的回憶，只要他留在我們的記憶，就不曾離開，可以透過他的作品懷念他。」

于美人也說最後一次跟葉天健見面的情況，知道他後來生病很嚴重，所以最後一次見也是2020的生前告別式，當時特別趕過去，但老朋友都是持續關心，畢竟他一生幫助提攜很多人。