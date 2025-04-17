隋棠獨走暗巷驚見身影！老公暖喊「不能讓妳一個人」結婚10年慶錫婚

記者陳芊秀／綜合報導

女星隋棠17日凌晨發文慶祝結婚10周年。她曬出與丈夫Tony的甜蜜合照，分享一段夫妻的日常互動，被網友形容「真的是選對人」、「好老公」。

▲隋棠慶結婚10周年「錫婚」。（圖／翻攝自臉書）

隋棠回憶上週某天晚上，運動後準備回家時，收到丈夫的簡訊詢問是否需要接送，雖然告知丈夫自己打算步行回家，然而在回家的路上，走到一段昏暗的小路時，意外地看到丈夫微笑著迎面而來，並說著「來接妳啊，我不能讓妳一個人晚上走回家，我陪妳。」這句平凡卻充滿溫暖的話語讓她感受到滿滿的安全感。

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合照中，隋棠身穿灰色毛衣，搭配白色肩背包，展現出休閒而時尚的風格。老公Tony則穿著一件藍色的T恤，兩人面帶微笑，倒三角形的笑顏更顯得有夫妻臉，充滿幸福氛圍。而她文中感性告白：「結婚就這麼默默來到十年，何其幸運仍被牢牢放在心上，謝謝你。」最後附上Hashtag「錫婚」、「10yearsandcounting」，表達對未來日子的期待與珍惜。

網友湧入祝福「真的是選對人」、「對的人，真的好棒」、「兩個人在一起不論光陰似箭 日月如梭，只要被放心上就足夠暖了」、「用行動證明愛妳的人，最可靠」、「讓人放在心裡的感覺真的很好」。