Elkie莊錠欣預告新動向「要走進校園」！　二度合作偶像嗨翻

記者蔡琛儀／台北報導

與TWICE成員周子瑜頗有交情的歌手莊錠欣（ELKIE），今（16日）舉辦「LOVE is」新歌發布會，好友宋宋與各務禮美奈驚喜現身力挺。她分享新歌〈你是我最美的星光〉是寫給粉絲的作品，靈感來自一次搭火車回花蓮的旅程，「三小時靈感滿滿就寫好了。」她感性表示，常被粉絲留言感動，「有次粉絲對我說：『我不需要你多成功，只希望你快樂』，我一看到信就復活了！」

▲莊錠欣舉辦新歌發布會，好友宋宋與各務禮美奈驚喜現身力挺。（圖／艾曼鑫影音提供）

她也透露，這次EP中還與阿沁合作〈我不會唱歌〉，讚對方不只創作力驚人，生活也超自律，「他每天寫歌、接送小孩，我從他身上學到，不管工作再忙，都不能忘了生活。」這也是兩人繼合唱電影宣傳曲〈蝴蝶啊蝴蝶〉後，再度攜手合作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

莊錠欣近期也幫兩位南韓YouTuber Judy與金針菇創作歌曲，靈感來自他們的影片，她希望未來能有機會同台演出。接下來，她也有意深入校園，「我19、20歲時也很迷惘，希望可以鼓勵畢業生，從他們身上吸收能量當創作靈感。」

▲ELKIE莊錠欣舉辦LOVE is 新歌發布會。（圖／艾曼鑫影音提供）

被問若沒當歌手最想做什麼職業？她毫不猶豫回答：「醫生。」而且是無國界醫生，「希望能幫助很多人。」她也笑說現在當歌手，用音樂療癒別人，算是以另一種方式實現願望。