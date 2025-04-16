記者蔡宜芳／綜合報導

日本63歲知名主持人石橋貴明3日才公開確診食道癌一事，暫停工作接受治療，沒想到10日便驚爆10多年前在聚餐場合對電視台女員工露鳥性騷擾，掀起一陣議論。對此，石橋貴明在沉默多日後，於16日發出聲明，也曝光自己併發另一癌症的事實。

▲石橋貴明不久前才宣布罹癌。（圖／翻攝自Instagram／takaakiishibashi_official）

石橋貴明在聲明中提到，他因個人問題給大家帶來困擾和騷動，感到非常抱歉，同時透露自己除了確診食道癌以外，其實還併發了咽喉癌。目前手術已順利完成，但完全康復仍需一些時間，「我在兩天前剛從加護病房轉至普通病房，之後才得知有關我的報導。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

石橋貴明提到，由於他在爭議爆發時正處於發現病情的階段，需要進行各種檢查和住院準備，再加上心理狀態不佳，因此未能及時應對，他也對此感到抱歉。關於週刊雜誌的報導，他表示，雖然事情已經過去十多年，記憶有些模糊，但他確實記得曾與報導中提到的人共進晚餐。

▲石橋貴明回應性騷擾事件。（圖／翻攝自Instagram／takaakiishibashi_official）

不過，對於當時發生的細節，石橋貴明表示，自己當時喝太多酒，已無法記清是否真有其事，「由於我自身的不成熟，也許當時的行為真的過於失態，對於在場的女性朋友，我由衷地為讓您感到不快致上最深歉意。」他也提到，由於目前仍在住院中，只能以書面形式報告與致歉，希望在康復後能親自當面道歉。

此前，因中居正廣涉嫌性暴力事件，牽扯出富士電視台潛規則黑幕，而電視台也成立第三方委員會進行調查。在調查報告中，提及有位「大咖藝人」曾在聚餐場合對電視台女員工性騷擾，而日媒《週刊文春》也於10日揭露該藝人就是石橋貴明。

●《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。



●《ETtoday新聞雲》提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

尊重身體自主權，請撥打110、113。

拒絕性騷擾，請撥打110、113。