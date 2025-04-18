ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金宣虎逆風翻盤！《苦盡柑來》復出作掀話題　酒窩男神再度擄獲人心

文／妞新聞

Netflix韓劇《苦盡柑來遇見你》迎來感人收官，特別出演畫家「朴忠燮」的金宣虎，憑藉自然演技與招牌酒窩再次掀起話題。這位靠《Start-Up》和《海岸村恰恰恰》爆紅的男神，曾因爭議沉潛低谷，所幸真相大白後，以更穩重的姿態強勢回歸，用舞台劇出身的紮實實力與溫柔氣場再次收服觀眾。

即將邁入40歲的他（妞編驚呆），卻依舊散發滿滿少年感，笑起來還是讓人心跳漏拍，果然是我們永遠的「酒窩男神」！現在就跟著妞編輯一起回顧金宣虎的演藝旅程，看看他如何一步步重燃我們的少女心！

[廣告]請繼續往下閱讀...

「大學路偶像」到螢幕暖男，他用實力走進觀眾心裡

▲金宣虎。（圖／theqoo、YoutubeKBS Drama Classic截圖、iMBC、tvN）

1986年出生的金宣虎，2009年從音樂劇《New Boeing Boeing》踏入演藝圈，靠著在舞台劇累積的紮實演技，甚至被封為「大學路偶像」。直到2017年演出《金科長》，飾演傻萌的財務部職員「宣相泰」，才正式跨足電視劇領域。之後在《瘋了，因為你！》中，與李裕英詮釋多年好友擦出火花的戀人，兩人心動一吻也讓他成功打開知名度。接著又以《百日的郎君》等戲收穫人氣。擁有溫柔笑眼與陽光氣質的他，雖然起步不快，卻憑著清新魅力與穩定實力，默默走進觀眾的心，酒窩男神的魅力也悄悄開始發酵！

認證的天然呆《兩天一夜》

讓我們看到金宣虎的另一面

2019年末，金宣虎加入《兩天一夜》第四季，這也是他首次參與固定綜藝節目。身為綜藝小白的他，一開始緊張到不行，卻靠著超反差的天然呆魅力迅速圈粉。從一臉認真卻總失誤的遊戲黑洞，到意外搞笑的反應慢半拍，真誠又呆萌的模樣讓觀眾大呼可愛，還被封為「長得帥的傻瓜」。也因為節目裡的表現亮眼，金宣虎在2020年拿下KBS演藝大賞綜藝部門新人獎，從戲劇暖男變身綜藝開心果，酒窩男神的綜藝樣貌真的太圈粉啦！

男二逆襲！

《Start-Up：我的新創時代》帥到讓人站錯隊

2020年《Start-Up：我的新創時代》讓金宣虎人氣大爆發，飾演溫柔又毒舌的創投菁英「韓志平」，一會兒霸氣嗆人、一會兒深情守護女主角秀智，雙重魅力讓觀眾瘋狂站錯隊！即便身為男二，角色人氣卻硬是與男主角南柱赫尬上，掀起觀眾熱議。金宣虎將這個暖男角色詮釋得絲絲入扣，也讓大家發現不是只有男主角才值得戀愛，男二也可以撩到讓人心甘情願淪陷！

《海岸村恰恰恰》的萬能洪班長，誰能不淪陷

▲《海岸村恰恰恰》由申敏兒與金宣虎共演。（圖／tvN）

2021年與申敏兒共演《海岸村恰恰恰》，金宣虎飾演全能又溫暖的洪班長「洪斗植」，一舉成為國民理想型代表。從小村莊裡無所不能的萬能助手，到擁有心碎過往的成熟男友，這個角色可鹽可甜，笑容療癒、哭戲炸裂，每個眼神都讓人瞬間戀愛。劇集熱播期間，他連續多週穩坐話題王寶座。他那獨有的暖嗓與笑起來的小酒窩，完美演繹鄰家大哥哥的理想型，讓人忍不住大喊：拜託給我一個洪班長！

前女友爆料風波，真相揭曉後他低調復出

就在《海岸村恰恰恰》紅翻天期間，金宣虎突遭前女友爆料，指控他逼迫墮胎、情緒操控，形象瞬間從全民暖男跌入谷底。面對爭議，他選擇低調致歉，影視代言全數喊卡，演藝事業全面停擺。然而不久後，韓媒D社介入調查，揭露前女友說法疑點重重，甚至公開對話截圖反轉風向，證實金宣虎並非外界想像的渣男。隨著真相水落石出，他的作品與代言紛紛回歸，也讓他沉潛多月後，以更成熟的姿態回到大家面前。

《苦盡柑來遇見你》驚喜登場

笑容一出少女心直接啟動

金宣虎以特別演出的身分驚喜現身《苦盡柑來遇見你》，飾演沉默內向卻對愛執著的畫家「朴忠燮」。頹廢造型、滿臉鬍渣，加上即興發揮的下跪橋段，讓人又哭又笑。不只導演與IU被他的自然演出驚豔，觀眾也再次感受到他的戲劇張力，即便只是後期出場的特別角色，依然能靠笑容、眼神與細膩情緒撼動人心。這場「微笑回歸」不只是驚喜，更是用實力證明，他始終有能力重燃我們的少女心！

從舞台劇男孩到韓劇男神，金宣虎的演藝之路歷經高潮與低谷，但他的酒窩笑容與真誠眼神始終如一。接下來他還有《這份愛可以翻譯嗎？》和《魅惑》等新作陸續登場，無論是再演畫家、進化版暖男，還是挑戰更多變的角色，我們都已經準備好，要再一次被這位酒窩男神狠狠迷倒啦！

 

【延伸閱讀】

《苦盡柑來遇見你》IU貼臉抱朴寶劍！ 6組「愛純寬植畫報幕後超甜」網：不能倍速看

你是《苦盡柑來遇見你》哪個角色？韓網10題「愛純、寬植心理測驗」瘋傳，小心測出惡婆婆

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

被學生考4／17什麼日子 老師竟輸給自己的專業XD

推薦閱讀

天殘「交往賀瓏」爆5線索！　街頭親密被目擊…竟在生日當天離世

天殘「交往賀瓏」爆5線索！　街頭親密被目擊…竟在生日當天離世

小S大女兒Elly「沒見到大S最後一面」心痛2個月首發聲！黑夜照藏13字洋蔥

小S大女兒Elly「沒見到大S最後一面」心痛2個月首發聲！黑夜照藏13字洋蔥

獨家／家寧媽有動作了！配合調查「交出眾量級資料」　真實情況曝光

獨家／家寧媽有動作了！配合調查「交出眾量級資料」　真實情況曝光

演唱會「唱不上去、走音」台上尷尬道歉！　人氣港男星：盡力了

演唱會「唱不上去、走音」台上尷尬道歉！　人氣港男星：盡力了

天殘生前自認戀愛腦　「曖昧狂上床」不被承認：出去都是我出錢

天殘生前自認戀愛腦　「曖昧狂上床」不被承認：出去都是我出錢

喜劇演員「天殘」陳屍公寓頂樓！社群突更新貼文　11字留遺言

喜劇演員「天殘」陳屍公寓頂樓！社群突更新貼文　11字留遺言

南韓辣模直播出事！突遭男子突襲扯入懷裡　「24秒激情畫面流出」網傻眼

南韓辣模直播出事！突遭男子突襲扯入懷裡　「24秒激情畫面流出」網傻眼

YTR牛排公開「狠愛演拆夥內幕」　揪3點認和胡椒理念不合

YTR牛排公開「狠愛演拆夥內幕」　揪3點認和胡椒理念不合

泰妍日本演唱會「前48小時突喊卡」！　粉絲見取消理由崩潰：太扯了

泰妍日本演唱會「前48小時突喊卡」！　粉絲見取消理由崩潰：太扯了

周杰倫曬9歲女成長對比片！小周周暴風抽高變大長腿　最後2秒嚇到網

周杰倫曬9歲女成長對比片！小周周暴風抽高變大長腿　最後2秒嚇到網

法拉利剛買1小時「上國道竟火燒車」！　製作人無奈曝現場驚悚照

法拉利剛買1小時「上國道竟火燒車」！　製作人無奈曝現場驚悚照

賀瓏好友「天殘」生前最後貼文曝光　生日離世網淚嘆：來不及道賀

賀瓏好友「天殘」生前最後貼文曝光　生日離世網淚嘆：來不及道賀

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

天殘「交往賀瓏」爆5線索！　街頭親密被目擊…竟在生日當天離世

小S大女兒Elly「沒見到大S最後一面」心痛2個月首發聲！黑夜照藏13字洋蔥

獨家／家寧媽有動作了！配合調查「交出眾量級資料」　真實情況曝光

演唱會「唱不上去、走音」台上尷尬道歉！　人氣港男星：盡力了

天殘生前自認戀愛腦　「曖昧狂上床」不被承認：出去都是我出錢

喜劇演員「天殘」陳屍公寓頂樓！社群突更新貼文　11字留遺言

南韓辣模直播出事！突遭男子突襲扯入懷裡　「24秒激情畫面流出」網傻眼

YTR牛排公開「狠愛演拆夥內幕」　揪3點認和胡椒理念不合

泰妍日本演唱會「前48小時突喊卡」！　粉絲見取消理由崩潰：太扯了

周杰倫曬9歲女成長對比片！小周周暴風抽高變大長腿　最後2秒嚇到網

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Niusnews妞新聞, 金宣虎, 苦盡柑來遇見你, Start-Up, 海岸村恰恰恰

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《海角七號》中孝介涉性侵獲不起訴！　經紀公司發聲曝下一步動向
  2. 孫生被爆上酒店發聲了！　崩潰認「每天都在哭」還原真相：一直自責
  3. 陳芳語破億神曲〈愛你〉竟是他寫的！　隔13年再合作...圓夢內幕曝光
  4. 小映泰國辣曬比基尼「跪地彎腰解放事業線」！　傲人S曲線全看光
  5. 家寧IG神隱22天「露面PO化妝片」　網洗版：還錢了嗎？
  6. FEniX演唱會倒數一個月　震撼宣布「與兩男團世紀合體」
  7. 64歲張學友拒做醫美「打得硬梆梆受不了」　身材維持40年原因超幽默
  8. 孫生性騷案停工爆「進出酒家」　女友忙照顧病父氣炸：太令人失望
  9. 等了10個月...張學友終開唱！　3萬歌迷沒跑票太感動：謝謝大家沒放棄我
  10. YTR牛排駁「老婆害狠愛演解散」　公開分潤內幕：我沒躲也沒推卸

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366