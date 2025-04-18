金宣虎逆風翻盤！《苦盡柑來》復出作掀話題　酒窩男神再度擄獲人心

文／妞新聞

Netflix韓劇《苦盡柑來遇見你》迎來感人收官，特別出演畫家「朴忠燮」的金宣虎，憑藉自然演技與招牌酒窩再次掀起話題。這位靠《Start-Up》和《海岸村恰恰恰》爆紅的男神，曾因爭議沉潛低谷，所幸真相大白後，以更穩重的姿態強勢回歸，用舞台劇出身的紮實實力與溫柔氣場再次收服觀眾。

即將邁入40歲的他（妞編驚呆），卻依舊散發滿滿少年感，笑起來還是讓人心跳漏拍，果然是我們永遠的「酒窩男神」！現在就跟著妞編輯一起回顧金宣虎的演藝旅程，看看他如何一步步重燃我們的少女心！

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「大學路偶像」到螢幕暖男，他用實力走進觀眾心裡

▲金宣虎。（圖／theqoo、YoutubeKBS Drama Classic截圖、iMBC、tvN）

1986年出生的金宣虎，2009年從音樂劇《New Boeing Boeing》踏入演藝圈，靠著在舞台劇累積的紮實演技，甚至被封為「大學路偶像」。直到2017年演出《金科長》，飾演傻萌的財務部職員「宣相泰」，才正式跨足電視劇領域。之後在《瘋了，因為你！》中，與李裕英詮釋多年好友擦出火花的戀人，兩人心動一吻也讓他成功打開知名度。接著又以《百日的郎君》等戲收穫人氣。擁有溫柔笑眼與陽光氣質的他，雖然起步不快，卻憑著清新魅力與穩定實力，默默走進觀眾的心，酒窩男神的魅力也悄悄開始發酵！

認證的天然呆《兩天一夜》



讓我們看到金宣虎的另一面

2019年末，金宣虎加入《兩天一夜》第四季，這也是他首次參與固定綜藝節目。身為綜藝小白的他，一開始緊張到不行，卻靠著超反差的天然呆魅力迅速圈粉。從一臉認真卻總失誤的遊戲黑洞，到意外搞笑的反應慢半拍，真誠又呆萌的模樣讓觀眾大呼可愛，還被封為「長得帥的傻瓜」。也因為節目裡的表現亮眼，金宣虎在2020年拿下KBS演藝大賞綜藝部門新人獎，從戲劇暖男變身綜藝開心果，酒窩男神的綜藝樣貌真的太圈粉啦！

男二逆襲！



《Start-Up：我的新創時代》帥到讓人站錯隊

2020年《Start-Up：我的新創時代》讓金宣虎人氣大爆發，飾演溫柔又毒舌的創投菁英「韓志平」，一會兒霸氣嗆人、一會兒深情守護女主角秀智，雙重魅力讓觀眾瘋狂站錯隊！即便身為男二，角色人氣卻硬是與男主角南柱赫尬上，掀起觀眾熱議。金宣虎將這個暖男角色詮釋得絲絲入扣，也讓大家發現不是只有男主角才值得戀愛，男二也可以撩到讓人心甘情願淪陷！

《海岸村恰恰恰》的萬能洪班長，誰能不淪陷

▲《海岸村恰恰恰》由申敏兒與金宣虎共演。（圖／tvN）

2021年與申敏兒共演《海岸村恰恰恰》，金宣虎飾演全能又溫暖的洪班長「洪斗植」，一舉成為國民理想型代表。從小村莊裡無所不能的萬能助手，到擁有心碎過往的成熟男友，這個角色可鹽可甜，笑容療癒、哭戲炸裂，每個眼神都讓人瞬間戀愛。劇集熱播期間，他連續多週穩坐話題王寶座。他那獨有的暖嗓與笑起來的小酒窩，完美演繹鄰家大哥哥的理想型，讓人忍不住大喊：拜託給我一個洪班長！

前女友爆料風波，真相揭曉後他低調復出

就在《海岸村恰恰恰》紅翻天期間，金宣虎突遭前女友爆料，指控他逼迫墮胎、情緒操控，形象瞬間從全民暖男跌入谷底。面對爭議，他選擇低調致歉，影視代言全數喊卡，演藝事業全面停擺。然而不久後，韓媒D社介入調查，揭露前女友說法疑點重重，甚至公開對話截圖反轉風向，證實金宣虎並非外界想像的渣男。隨著真相水落石出，他的作品與代言紛紛回歸，也讓他沉潛多月後，以更成熟的姿態回到大家面前。

《苦盡柑來遇見你》驚喜登場



笑容一出少女心直接啟動

金宣虎以特別演出的身分驚喜現身《苦盡柑來遇見你》，飾演沉默內向卻對愛執著的畫家「朴忠燮」。頹廢造型、滿臉鬍渣，加上即興發揮的下跪橋段，讓人又哭又笑。不只導演與IU被他的自然演出驚豔，觀眾也再次感受到他的戲劇張力，即便只是後期出場的特別角色，依然能靠笑容、眼神與細膩情緒撼動人心。這場「微笑回歸」不只是驚喜，更是用實力證明，他始終有能力重燃我們的少女心！

從舞台劇男孩到韓劇男神，金宣虎的演藝之路歷經高潮與低谷，但他的酒窩笑容與真誠眼神始終如一。接下來他還有《這份愛可以翻譯嗎？》和《魅惑》等新作陸續登場，無論是再演畫家、進化版暖男，還是挑戰更多變的角色，我們都已經準備好，要再一次被這位酒窩男神狠狠迷倒啦！

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