性醜聞消失9年！嚴泰雄公開現身　妻曾嚇到流產「選擇原諒」成家庭支柱

記者張筱涵／綜合報導

韓星嚴泰雄因2016年涉入性交易爭議，沉寂9年後於本月15日重回公眾視野出席電影《野黨》VIP試映會，被猜測即將全面復出。

▲嚴泰雄相隔9年在南韓公開活動現身。（圖／翻攝自YouTube／iMBC연예）



嚴泰雄2016年捲入性醜聞後，僅有在2017年參與電影《挖掘機》並參與國際影展活動，這是他相隔9年在南韓公開亮相，聲音有些顫抖地表示：「早就聽說黃炳國導演準備這部作品，作品完成度很高，我很期待。」

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回顧這起事件，嚴泰雄2016年遭一名按摩店女員工指控性侵，雖後來因對方為詐騙案被告、企圖勒索和串通店家詐財而被揭發，警方最終裁定他無涉性侵，但仍因與該女發生性交易遭罰款韓幣100萬元（約台幣2.5萬元），引發巨大爭議。妻子尹慧珍更因為這起事件受到衝擊而流產。

當時嚴泰雄正與妻子尹慧珍一同參加親子實境節目，形象受創，讓粉絲感到極度失望。事件後他公開道歉，向支持者與家人致歉，承諾「將用時間修補這段傷痕，懺悔並重新做人」，他的演藝工作全面停擺，妻子尹慧珍則成為家庭支柱。

▲嚴泰雄這9年來陸續都有跟妻子尹慧珍一起拍YouTube影片。（圖／翻攝自YouTube／윤혜진의 What see TV）



尹慧珍曾於2020年透過IG直播吐露心聲，稱「當時內心幾乎崩潰，知道自己成了家中支柱，想著要如何繼續生活」。她強調雖未堅持丈夫一定要復出，但相信他已經深刻反省，「作為妻子，我選擇原諒他，旁人無需多言」。

面對外界質疑「為了錢不離婚」，尹慧珍氣憤回應：「不要說那些令人難堪的話。我老公根本沒有什麼幾十億財產，事件發生後都花在律師費上了，我們從未向任何親戚伸手求助。」

儘管多年來僅透過YouTube與粉絲保持零星聯繫，此次嚴泰雄登上《野黨》VIP試映會紅毯，仍被視為正式回歸演藝圈的前兆，備受外界關注。

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