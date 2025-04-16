ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

性醜聞消失9年！嚴泰雄公開現身　妻曾嚇到流產「選擇原諒」成家庭支柱

記者張筱涵／綜合報導

韓星嚴泰雄因2016年涉入性交易爭議，沉寂9年後於本月15日重回公眾視野出席電影《野黨》VIP試映會，被猜測即將全面復出。

▲▼嚴泰雄。（圖／翻攝自YouTube／iMBC연예）

▲嚴泰雄相隔9年在南韓公開活動現身。（圖／翻攝自YouTube／iMBC연예）

嚴泰雄2016年捲入性醜聞後，僅有在2017年參與電影《挖掘機》並參與國際影展活動，這是他相隔9年在南韓公開亮相，聲音有些顫抖地表示：「早就聽說黃炳國導演準備這部作品，作品完成度很高，我很期待。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧這起事件，嚴泰雄2016年遭一名按摩店女員工指控性侵，雖後來因對方為詐騙案被告、企圖勒索和串通店家詐財而被揭發，警方最終裁定他無涉性侵，但仍因與該女發生性交易遭罰款韓幣100萬元（約台幣2.5萬元），引發巨大爭議。妻子尹慧珍更因為這起事件受到衝擊而流產。

當時嚴泰雄正與妻子尹慧珍一同參加親子實境節目，形象受創，讓粉絲感到極度失望。事件後他公開道歉，向支持者與家人致歉，承諾「將用時間修補這段傷痕，懺悔並重新做人」，他的演藝工作全面停擺，妻子尹慧珍則成為家庭支柱。

▲▼嚴泰雄。（圖／翻攝自YouTube／윤혜진의 What see TV）▲▼嚴泰雄。（圖／翻攝自YouTube／윤혜진의 What see TV）

▲嚴泰雄這9年來陸續都有跟妻子尹慧珍一起拍YouTube影片。（圖／翻攝自YouTube／윤혜진의 What see TV）

尹慧珍曾於2020年透過IG直播吐露心聲，稱「當時內心幾乎崩潰，知道自己成了家中支柱，想著要如何繼續生活」。她強調雖未堅持丈夫一定要復出，但相信他已經深刻反省，「作為妻子，我選擇原諒他，旁人無需多言」。

面對外界質疑「為了錢不離婚」，尹慧珍氣憤回應：「不要說那些令人難堪的話。我老公根本沒有什麼幾十億財產，事件發生後都花在律師費上了，我們從未向任何親戚伸手求助。」

儘管多年來僅透過YouTube與粉絲保持零星聯繫，此次嚴泰雄登上《野黨》VIP試映會紅毯，仍被視為正式回歸演藝圈的前兆，備受外界關注。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

搶快左轉 #鋼管 噴飛！ 拖板車擊落轎車騎士遭撞 #高雄

推薦閱讀

S媽爆具俊曄天天去金寶山　跟小S完全走不出來

S媽爆具俊曄天天去金寶山　跟小S完全走不出來

林襄爆球賽中場休息「開裸體趴」！揭隊友暴露狂：露點點走來走去

林襄爆球賽中場休息「開裸體趴」！揭隊友暴露狂：露點點走來走去

前輔導長內內認了「直播沒人看」！穿小丁也沒用 超辣畫面曝：決定擺爛

前輔導長內內認了「直播沒人看」！穿小丁也沒用 超辣畫面曝：決定擺爛

SHINee泰民被爆「熱戀小3歲NO:ZE」！　背後擁抱零遮掩約會4照瘋傳

SHINee泰民被爆「熱戀小3歲NO:ZE」！　背後擁抱零遮掩約會4照瘋傳

廣末涼子憔悴謝罪「一上車露燦笑」！車內表情被抓包…網：真恐怖

廣末涼子憔悴謝罪「一上車露燦笑」！車內表情被抓包…網：真恐怖

張藝人設翻車！私群嗆Jisoo「破喉雞」黑料起底　多名網紅遭波及道歉了

張藝人設翻車！私群嗆Jisoo「破喉雞」黑料起底　多名網紅遭波及道歉了

忘記在錄影…宋哥臭臉抱怨婆婆「全播出」！　同場藝人驚恐：妳怎麼敢

忘記在錄影…宋哥臭臉抱怨婆婆「全播出」！　同場藝人驚恐：妳怎麼敢

李唯楓說謊「害股東失婚負債」！　苦主崩潰曝他5罪狀：我真是眼瞎

李唯楓說謊「害股東失婚負債」！　苦主崩潰曝他5罪狀：我真是眼瞎

洗菜加入戰場！指控張藝網路霸凌友人　還原真相：壞人終於被大家知道

洗菜加入戰場！指控張藝網路霸凌友人　還原真相：壞人終於被大家知道

宥勝被爆「暑假大學當講師」課程特價3萬2！強制猥褻罪緩刑拚復出

宥勝被爆「暑假大學當講師」課程特價3萬2！強制猥褻罪緩刑拚復出

白種元公司醜聞連爆！發聲「列3點承諾」宣告全面改革救形象

白種元公司醜聞連爆！發聲「列3點承諾」宣告全面改革救形象

奎丁揭房市黑幕！出2千萬遭打槍　調查驚見「半年狂漲900萬」

奎丁揭房市黑幕！出2千萬遭打槍　調查驚見「半年狂漲900萬」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

S媽爆具俊曄天天去金寶山　跟小S完全走不出來

林襄爆球賽中場休息「開裸體趴」！揭隊友暴露狂：露點點走來走去

前輔導長內內認了「直播沒人看」！穿小丁也沒用 超辣畫面曝：決定擺爛

SHINee泰民被爆「熱戀小3歲NO:ZE」！　背後擁抱零遮掩約會4照瘋傳

廣末涼子憔悴謝罪「一上車露燦笑」！車內表情被抓包…網：真恐怖

張藝人設翻車！私群嗆Jisoo「破喉雞」黑料起底　多名網紅遭波及道歉了

忘記在錄影…宋哥臭臉抱怨婆婆「全播出」！　同場藝人驚恐：妳怎麼敢

李唯楓說謊「害股東失婚負債」！　苦主崩潰曝他5罪狀：我真是眼瞎

洗菜加入戰場！指控張藝網路霸凌友人　還原真相：壞人終於被大家知道

宥勝被爆「暑假大學當講師」課程特價3萬2！強制猥褻罪緩刑拚復出

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

嚴泰雄

讀者迴響

最新新聞更多

  1. TaiwanPlus開放APP支援電視　紀錄片、熱門戲劇大螢幕多語收看
  2. 啦啦隊女神朴旻曙「苦練中文字」！　曬學習成果網驚：字比我好看
  3. 罵嘻小瓜不男不女遭炎上回應了！議員落選人「翻字典反擊」：不是反同
  4. Lulu談師傅黃子佼近況　「沒必要也不可能復出了」
  5. 串流收視週榜／黑馬陸劇《無憂渡》驚悚大尺度！4陸劇掀長短之爭
  6. 樂團待了30年突遭解雇！披頭四鼓手兒錯愕　爆爭吵內幕「鼓技遭質疑」
  7. 韓男星認了「5次性騷前妻的姊姊」！　滿臉鬍渣囚服：是我錯了…
  8. 李珠珢台韓2地跑遭撻伐！李多慧吐真實想法　安芝儇「揭工作比重」喊話了
  9. 《好運來》拜金錢嫂出獄變密醫！　楚宣曝「放棄出國」也要回歸
  10. 納豆婚禮日期曝光「席開50桌」！　依依認停機避孕：他自信一發就中

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366