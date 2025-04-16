62歲葉童遭粉絲「衝破保鑣拉下車」！　她高EQ反應曝光登熱搜

記者黃皓瑋／綜合報導

62歲的香港女星葉童出道逾40年，曾主演《倚天屠龍記》、《新白娘子傳奇》等多部作品，近期她參加節目《乘風破浪的姐姐6》（乘風2025），成熟魅力圈粉無數。日前葉童遭1位激動粉絲從車上拉下來，不過她卻以鎮定又溫暖的態度回應對方，側拍影片曝光後獲得大批網友讚賞。

▲葉童近期參加《乘風破浪的姐姐6》。（圖／翻攝自微博／劉嘉玲）



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▲「葉童被粉絲拉下車」登上熱搜。（圖／翻攝自微博）

近2日葉童遭粉絲拉下車的影片在陸網引發熱議，更登上微博熱搜排行。影片中可見葉童坐在保母車中，打開車門與車外的粉絲打招呼，不料此時有粉絲突然衝上前，想與葉童近距離互動，隨即遭多位保鑣阻攔，而葉童則與對方揮手致謝。

▲葉童遭粉絲拉下車。（圖／翻攝自微博）



不過被保鑣拉住的粉絲，隨後又向葉童伸手，並在與葉童握手時將她拉下車。然而此時葉童仍面帶笑容，不斷和身旁保鑣表示「沒事」，並上前給激動的粉絲擁抱後，微笑向對方道別。畫面曝光後，網友紛紛大讚「葉老師太善良了」、「還專門下來擁抱」、「還不停地在說沒事的，沒事的，謝謝，謝謝……誰能不愛啊」，不過也有不少粉絲相當擔心，直呼「給我們嚇死了」、「愛要克制」。

▲葉童擁抱激動的粉絲。（圖／翻攝自微博）

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