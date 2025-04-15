王心凌宣布雙喜臨門！　無預警公開「新身份」甜炸了

▲王心凌雙喜臨門。（圖／《魔力寶貝：復興》提供）



記者翁子涵／台北報導

王心凌近來演藝事業雙喜臨門，《SUGAR HIGH 2.0 世界巡迴演唱會》不僅創下佳績、橫掃國際設計獎項，近來也宣布成為經典遊戲的全新代言人，她以甜美形象、親和力十足的性格，加上精準掌握角色精神的演繹力，在拍攝現場展現專業又自然的遊戲風格，不論是COSPLAY造型或是與萌寵角色「水藍鼠」的互動，都令粉絲驚喜連連。

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▲王心凌演唱會的舞台設計獲獎。（圖／《魔力寶貝：復興》提供）



王心凌自去年起，演唱會全面進化為《王心凌SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會》，舞台設計升級為360度旋轉LED高牆，搭配炫目的燈光、造型百變的時尚服裝與經典金曲編排，打造出視覺與聽覺的雙重饗宴，也在今年MUSE設計獎中一舉拿下四項大獎，包括最高榮譽「年度最佳設計大獎（Best of the Year）」，以及鉑金獎、金獎與銀獎，囊括各大設計組別的頂尖榮譽，也為華語演唱會寫下全新里程碑。

雖然演唱會行程異常忙碌，但王心凌對自己的管理始終要求嚴格，她經常在巡演城市剛結束演出、返抵台北的隔天，就馬上前往健身教室報到，對於體能與身材的維持毫不鬆懈，也展現出她的高度自律。

