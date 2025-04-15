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八點檔幕後花絮曝光！米可白突變「巴掌女王」　劉至翰要求來真的

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》不只劇情精彩，幕後花絮更是笑料不斷。日前由小鹿、偉皓及阿甘主持的民視娛樂節目《娛樂超skr》直擊《好運來》攝影棚，帶領觀眾一窺演員們在鏡頭外的逗趣互動。

▲《好運來》幕後拍攝花絮公開。（圖／民視提供）

▲《好運來》幕後拍攝花絮公開。（圖／民視提供）

劇中飾演勝男的謝瓊煖，竟自爆近來「躺著賺」最輕鬆。原來角色因病臥床，讓她得以享受難得的「休息」時光。謝瓊煖笑稱，不用背台詞、只要好好躺著，簡直是天堂，唯一要擔心的，就是睡到打呼，這番「誠實」發言，逗樂現場所有人。

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▲《好運來》幕後拍攝花絮公開。（圖／民視提供）

▲《好運來》幕後拍攝花絮公開。（圖／民視提供）

而給人溫柔形象的米可白，這次在《好運來》中，卻要化身「巴掌女王」替家人教訓假哥哥文斌。她透露，因為要打劉至翰巴掌，讓她緊張不已，坦言自己不擅長假裝打巴掌，幸好藍葦華親自指導，傳授「逼真又不傷人」的打巴掌技巧。

▲《好運來》幕後拍攝花絮公開。（圖／民視提供）

▲《好運來》幕後拍攝花絮公開。（圖／民視提供）

藍葦華更在一旁補充，劉至翰「很耐打」，希望米可白真打，才能讓情緒更到位。米可白也表示，自己若是被打也希望來真的，所以會視情況調整力道。

▲《好運來》幕後拍攝花絮公開。（圖／民視提供）

▲《好運來》幕後拍攝花絮公開。（圖／民視提供）

相較於米可白的「武打戲」，傅子純則是被「文戲」考倒。他哀嚎劇中大魔王的台詞，竟是法式餐廳的菜單，而且還要講法文，讓他直呼頭痛。沒想到，一旁的林筳諭（勇兔）卻不忘虧他「果然是民視一哥，難得的超難台詞，還有小抄！」

▲《好運來》幕後拍攝花絮公開。（圖／民視提供）

▲《好運來》幕後拍攝花絮公開。（圖／民視提供）

不過，勇兔也沒得意多久，馬上就嘗到苦頭。她在劇中要說「我男朋友在這裡」，卻口誤說成「我的男僕在這裡」，瞬間讓現場歪樓，笑聲不斷。《好運來》演員們在片場的逗趣互動，請鎖定《娛樂超skr》YouTube及Facebook社群。

▲《好運來》幕後拍攝花絮公開。（圖／民視提供）

▲《好運來》幕後拍攝花絮公開。（圖／民視提供）

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好運來, 米可白, 藍葦華, 劉至翰

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