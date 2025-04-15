3秒魔術「把牙齒變不見」！全場拉近拍 艾薇：只有我一個歌手做到

記者潘慧中／綜合報導

艾薇2019年參加《聲林之王2》拿下總冠軍，2年後加入《全明星運動會3》打開另一波知名度，未料年初因在《2025超級巨星紅白藝能大賞》的舞台掉假牙，掀起廣大討論。事隔4個月，她最近直接當眾表演「把牙齒變不見」的魔術自嘲，笑翻台下所有歌迷。

▲艾薇表演在3秒內把牙齒變不見的「魔術」。（圖／翻攝自Instagram／ivylee1912）



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影片中，可以看到艾薇自我介紹的方式相當幽默，「我是那個在舞台上掉假牙的歌手」，立刻引發全場哄堂大笑，「再兩週你們就看不到我沒有牙齒了。」於是在即將完成植牙的前夕，她應台下粉絲要求，當場表演了一項「魔術」！

▲艾薇自嘲是「掉假牙歌手」。（圖／翻攝自Instagram／ivylee1912）



更好笑的是，艾薇還主動提醒大家要拉近拍攝，先是秀出側邊「有牙齒」的模樣，結果3秒後，她把牙齒變不見了，「這個世界上只有我一個歌手做到了！」真性情作風逗樂大批粉絲。

▲艾薇還大方讓粉絲拉近拍攝。（圖／翻攝自Instagram／ivylee1912）



事實上，艾薇曾解釋因為以前吃炸雞吃到牙齒斷掉，才會去植牙，未料年初直接在表演舞台上掉出假牙。事後聽聞工作人員都笑翻的時候，她只能自我安慰，「也是蠻扯的，這會成為紅白的歷史嗎？那就讓大家2025都開開心心笑一笑吧！」