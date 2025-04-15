周揚青「包私人飛機」朝聖科切拉！　粉長裙曬貴氣內裝

記者張筱涵／綜合報導

美國知名音樂盛事「科切拉音樂節」（Coachella Valley Music and Arts Festival）如火如荼展開，吸引全球大批樂迷與藝人共襄盛舉。女神卡卡、BLACKPINK成員Lisa與Jennie帶來令人驚艷的表演，大陸網紅周揚青14日也搭上私人飛機到美國朝聖，並大方曬出搭機美照與全身造型，成為社群亮點。

▲周揚青搭私人飛機到科切拉音樂節。（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww）



從曝光的照片可見，周揚青身穿一襲帶有花卉圖騰的粉紅飄逸長裙，搭配白色高筒靴與水鑽飾品，展現出既浪漫又颯氣十足的造型風格。她時而托腮望向窗外，時而拿下墨鏡拍下精緻自拍，並在機艙中自在地擺拍，彷彿置身雜誌大片，從飛機內部木質設計與寬敞座椅可見，其搭乘的正是配置高級的私人包機。

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▲周揚青分享搭機照。（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww）



近年來周揚青事業版圖不斷擴展，從時裝設計、美妝品牌經營到接連參與綜藝節目，包括《乘風破浪的姐姐》、《潮流合夥人2》，近期更與脫口秀男星何廣智共同主持潮玩綜藝《我是隱藏款》，展現其率性又帶霸氣的主持風格。