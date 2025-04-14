最強復仇老爸張孝全「車內獨白」逼哭影迷　《器子》票房800萬奪冠

記者黃庠棻／台北報導

犯罪動作電影《器子》11日全台上映，「最強老爸」張孝全與李沐、婁峻碩、薛仕凌、小春等眾演員帶領票房殺出血路，全台賣出800萬台幣，成為上周末新片票房冠軍。

▲《器子》上映之後，張孝全的演技受到許多影迷討論。（圖／華映娛樂提供）

電影好評不斷，催淚度更是一大熱門話題，幾乎每場映後活動都聽到許多觀眾反應看哭了，父愛尤其格外感人。其中張孝全長達7分鐘的車內獨白戲最催淚，受到許多網友特別提及。而張孝全回憶這場戲是沒有中斷地一口氣拍完，總共演了3次。

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▲《器子》上映之後，張孝全的演技受到許多影迷討論。（圖／華映娛樂提供）



張孝全在《器子》中一路以暴制暴，為了妻女復仇而展開刑虐、拼鬥、廝殺，直到電影尾段，他的堅強武裝終於卸下，一場在車內對著錄影機的獨白戲，隔空對他的女兒表露十多年來的心境，同時憶及過世的愛妻，張孝全展現感人肺腑的演技實力。此段穿插回憶片段，以及他不曾擁有而只能幻想的父女生活互動畫面，前後共約7分鐘，搭配蕭煌奇歌曲〈默聲〉，許多觀眾不約而同直指這是最噴淚橋段。

▲《器子》上映之後，張孝全的演技受到許多影迷討論。（圖／華映娛樂提供）



回憶這場戲的拍攝，張孝全說先前沒有特別練習，因為要準備的是角色在這場戲的心理狀態，要清楚他的經歷和內心感受，再揣摩信上字句。不過，實際拍攝時，由於是在海邊所有戲的最後部分才拍，他得先把身上沾到的沙和血都卸除清理。又因為要搶天光，時間有點趕，導演讓他持續表演不喊卡，他說「我就一直講，總共講了3次都沒喊卡，講著講著就入戲了。」

▲《器子》上映之後，張孝全的演技受到許多影迷討論。（圖／華映娛樂提供）



而張孝全復仇的來由之一就是愛妻因為痛失女兒而過世。飾演妻子的林映唯透露詮釋自殘戲的過程「從焦急、害怕、崩潰到最後的絕望，需要層層堆疊。拍自殘戲時，現場整個氛圍非常壓抑，讓我印象深刻的是孝全在當時給的情緒回饋，雖然我在現場要躺著表現無意識，但能明顯感受到角色的萬念俱灰。」她很感謝也讚賞張孝全當下的情緒表現。

▲《器子》上映之後，張孝全的演技受到許多影迷討論。（圖／華映娛樂提供）



本片由賣座電影《可不可以，你也剛好喜歡我》監製梁宏志及導演簡學彬再度攜手合作，張孝全、李沐、婁峻碩、薛仕凌、小春主演，加上「五堅情」陳零九、賴晏駒、邱鋒澤，「頑童MJ116」大淵，以及黃健瑋、尹昭德、游安順、于子育、李杏、陳妤、林映唯、林鶴軒（大鶴）、謝承均、程雅晨、潘君侖、黃禮豐、游書庭、吳承洋、吳翔震、王中皇等演員助陣，堪稱2025卡司最壯大亮眼的台灣電影。



《器子》由華映娛樂股份有限公司、文化內容策進院、中環國際、星泰國際、大慕可可、艾迪昇傳播、轅年視覺創意、三皇生物科技、有戲娛樂、台灣大哥大My Video、鏡文學、凡宇興業共同投資出品。華映娛樂製作發行，定檔4月11日全台上映。更多電影資訊，請上「器子」官方臉書粉絲團查詢。