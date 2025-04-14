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黃冠智平頭演歹囝！大愛劇「無法飆三字經」卡關　一見李杏秒喊媽

記者黃庠棻／台北報導

黃鐙輝與李杏主演的大愛劇《九如一家人》，第一集一開場就是兩人婚禮，因為李杏飾演的「玉薰」爸媽不贊成這場婚事，根本就沒有出席，讓婆婆范瑞君乾等，結完婚第一天就上班還被芳療的同事冷嘲熱諷。

▲黃鐙輝出席大愛新戲《九如一家人》記者會。（圖／大愛電視提供）

黃鐙輝、李杏在大愛劇《九如一家人》飾演夫妻

而黃鐙輝飾演的「楊九如」隱瞞更生人的往事，夫妻倆婚後大吵，沒想到黃鐙輝一個眼神就感動了李杏，第二集片尾播出的彩蛋，讓網友驚呼「彩蛋太感人了，歡迎回家，有被觸動到，爆哭」。

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週一播出第三集，黃冠智在劇中飾演的「阿豪」，會在醫院裡跟李杏相遇。黃冠智說表示，拍大愛劇沒辦法用「三字經」、「四五六七言絕句」的髒字表演強化逞兇鬥狠，要呈現出「歹囝」的方式，他的眼神相當有戲，結果一遇到李杏，竟然就喊她「阿母」。

▲黃鐙輝、李杏在大愛劇《九如一家人》飾演夫妻。（圖／大愛電視提供）

▲黃冠智與李杏在大愛劇《九如一家人》有不少對手戲。（圖／大愛電視提供）

在劇中，黃冠智要詮釋一位從小就缺愛，成長過程一直遭到爸爸家暴，遇到孫鵬之後以為自己只能「走壞路」，直到遇到李杏才滿足自己渴望家的感受走回正途。

黃冠智印象最深刻的一場戲，是他在監獄中說的一句話「阿母，我用眼神殺死我爸了」。劇中他遇到父親，想動手時剛好因為其他案子被警察逮捕，才沒有釀下大錯，他透露看到劇本中黃鐙輝跟李杏不斷吵著要離婚，但最後兩人還是繼續走下去，讓去年剛新婚的他有感而發地表示「這是新婚夫妻需要去學習的，即便現在到未來都是」。

▲黃鐙輝、李杏在大愛劇《九如一家人》飾演夫妻。（圖／大愛電視提供）

▲黃冠智與李杏在大愛劇《九如一家人》有不少對手戲。（圖／大愛電視提供）

此外，《九如一家人》的主題曲、片尾曲是同一首歌，利用不同編曲與填詞展現出不同之處，由蕭閎仁唱臺語主題曲〈我攏知影〉，「武渡羽」的小羽唱國語片尾曲〈螢火微光〉，兩首是完全不同風格，且都由陳建寧擔任製作人，一手包辦量身打造。

▲黃鐙輝、李杏在大愛劇《九如一家人》飾演夫妻。（圖／大愛電視提供）

▲《九如一家人》主題曲由陳建寧（右）製作。（圖／大愛電視提供）

陳建寧說「F.I.R.+武渡羽」不同世代的合作，融合不同觀點打開音樂視野，他想做出更有世界觀的音樂。而蕭閎仁看了歌詞之後，覺得不但跟劇情有緊密連結，直呼「部份歌詞寫得好像有符合自己的某些人生階段」，是一首讓他很有感覺的臺語歌。

▲黃鐙輝、李杏在大愛劇《九如一家人》飾演夫妻。（圖／大愛電視提供）

▲《九如一家人》主題曲由陳建寧（右）製作。（圖／大愛電視提供）

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黃冠智, 黃鐙輝, 李杏, 九如一家人

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