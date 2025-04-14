《苦盡》銀明當上「醫生」了！　產婦突子宮頸口全開⋯高允貞走廊接生

記者吳睿慈／綜合報導

南韓醫療劇《機智住院醫生生活》於12日重磅開播，以女星高允貞帶領幾位新面孔演員參演，其中，飾演「住院醫生」的嚴在一就是《苦盡柑來》的「銀明」演員姜有皙，令不少入戲很深的劇迷欣慰表示「寬植不用擔心了」。

▲演員姜有皙飾演「銀明」打開知名度。（圖／翻攝自Netflix）



演員姜有皙曾出演多部戲劇《浪漫醫生金師傅2》、《雙甲路邊攤》、《末日騎士》等，雖只是配角，但他2025年終於接到代表性作品《苦盡柑來遇見你》，飾演男主角的兒子「銀明」，他與IU的對手戲逗得觀眾哈哈大笑，完美演繹「現實版姊弟」相愛相殺之情。

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▲▼姜有皙在新戲飾演醫生。（圖／翻攝自Netflix）



只是「銀明」在劇裡讓父母很操心，起初是遊手好閒、找不到工作，直到後來才成熟。如今《苦盡柑來遇見你》播畢，姜有皙新戲《機智住院醫生生活》接著播出，他搖身一變成為住院醫生，大批劇迷笑喊「寬植不用擔心了」、「銀明去當醫生了」。

▲▼《住院醫生》首集就上演突發狀況，產婦突子宮頸口全開，高允貞走廊接生。（圖／翻攝自Netflix）



《機智住院醫生生活》當年因遇到醫生集體罷工導致延播，12日如期播出，姜有皙飾演少一根筋但很善良的「住院醫生」，首集更上演高允貞在走廊接生的戲份，戲劇以全國平均收視率3.68％出發。