台劇驚現百年歷史文物！男星87歲戲曲老師出借「慈禧太后」傳家寶

記者黃庠棻／台北報導

劇集《星空下的黑潮島嶼》聚焦於白色恐怖時期，一群被送往綠島的「新生」如何運用自身的才能，為綠島的醫療、農業與教育帶來變革，同時尋找生命的嶄新意義。劇情深刻且感人，自播出以來引發廣大關注。最新集數中，可以看到新生們參與中秋晚會較為輕鬆的橋段，以及他們在綠島逐漸產生的情感轉變。

▲《星空下的黑潮島嶼》播出後獲得許多好評。（圖／客家電視台提供）

回憶起中秋晚會那場戲，劉承恩說「那天下午就開始化妝、綁頭、穿戲服，現場台下坐著超過百位飾演軍官與村民的演員，大家第一次看到京劇演出，現場氣氛非常緊張，就像真的要登台表演一樣。」他也笑說「拍攝這場戲前也一直跟念軒重複練習，念軒還問我穿上戲服如果想要上廁所怎麼辦？真的是讓我哭笑不得。」

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▲劉承恩在《星空下的黑潮島嶼》表演京劇。（圖／客家電視台提供）

劉承恩更感性地表示「我87歲的戲曲老師很支持我這次的演出，還把他爺爺當年在慈禧太后面前演出時用過的『牙笏』借來讓我們拍戲使用，能在戲中使用這麼有歷史意義的道具，真的很感動。」

▲劉承恩在《星空下的黑潮島嶼》表演京劇。（圖／客家電視台提供）

飾演「李木雄」的夏騰宏也分享拍攝經歷「我記得拍攝的第二場戲就是被軍官修理，導演要求我，不管怎麼被打倒在地都要爬起來，僅僅一場戲讓我理解了木雄性格裡的倔強與不屈，也在之後的拍攝可以更精準掌握木雄的狀態，我想那一刻的他，其實已經心力交瘁，幾乎想放棄，但又不願就此屈服，只希望自己即使犧牲，也要有價值。」

▲《星空下的黑潮島嶼》播出後獲得許多好評。（圖／客家電視台提供）

談到劇中與王識賢飾演的「鍾富源」角色之間的理念衝突，夏騰宏表示「雖然前期木雄與富源的理念南轅北轍，但隨著相處漸深，木雄開始理解這位前輩的立場。然而隨著刺青事件和個人遭遇的發展，他將內心的不滿轉向富源，因為他知道富源能承受，也是他宣洩無力感的一種方式。」

▲《星空下的黑潮島嶼》播出後獲得許多好評。（圖／客家電視台提供）

《星空下的黑潮島嶼》是客家電視歷時三年耗資1.6億打造的旗艦劇集，集結了金獎團隊跟一流的演員陣容，由王牌製作人羅亦娌、湯昇榮、鄭凱駿共同打造，描述白色恐怖時期，綠島新生訓導處的故事，用不一樣的視角切入，跳脫悲情加入了許多醫療與工藝的亮點元素，看五虎將如何用生活智慧與高超醫術翻轉他們的生命與如何為了無生趣的火燒島帶來希望。





▲《星空下的黑潮島嶼》播出後獲得許多好評。（圖／客家電視台提供）

《星空下的黑潮島嶼》每周日晚間9點，在客家電視頻道、中華電信MOD、HamiVideo影劇館+同步播出，一週兩集，週一、週二晚間10點在客家電視也有重播。台視主頻則自4月5日起，每週六晚間10點播出一集。