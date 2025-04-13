樂天新MC「被讚有升級」　巫苡萱吐初登板心聲：期待越來越好

記者王靖淳／綜合報導

巫苡萱3月份宣布成為樂天桃猿球團MC，平時會透過社群記錄生活的她，最近在IG限動公開一則網友稱讚她的評論，並透露自己成為MC的真實心聲。

▲巫苡萱今年3月成為樂天MC。（圖／翻攝自Instagram／avawu0726）

透過巫苡萱分享的截圖可見到，有網友表示：「沒有要踩誰，但必須說樂天今年的MC，真的有升級的感覺。」他認為，一位出色的主持人除了基本的口條外，臨場反應也是關鍵，能適時根據現場狀況添加趣味與活潑感，讓整體氣氛更熱絡，「不是能把流程走完就好，還有隨時看現場的狀況，適時地加油添醋，就像美食需要調味料一樣，整個主持自然也就活潑不死板。」

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▲巫苡萱曬出網友評論。（圖／翻攝自Instagram／avawu0726）

面對網友的正面評價，巫苡萱也親自回覆，來向對方表示感謝，並坦言自己還在學習當中，「初登板還有很多要學習的東西」，為了勝任MC一職，她表示自己在事前便已預習多次、全力準備，「能先做的工作，都預習了好多遍，期待自己越來越好，能更快勝任MC這個職位。」

▲巫苡萱是樂天女孩人氣成員。（圖／翻攝自Instagram／avawu0726）

事實上，巫苡萱今年3月正式告別啦啦隊角色，轉型為球團MC。談到迎接MC身份，巫苡萱表示，最大挑戰是咬字，「可愛ㄆㄧㄚˇ音」已成為她在綜藝節目中的特色，但轉型為MC後，她需要展現更多專業，「每天強迫自己多閱讀，改進咬字和語氣，努力突破自己，讓主持風格更具魅力！」此外，巫苡萱也透露，將強化對棒球的知識，並提升外語能力，未來希望能加入英文訪談，為球迷帶來耳目一新的體驗。