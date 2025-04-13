BLACKPINK Lisa科切拉辣爆了！　「臀貼男舞者下面狂搖」網看呆

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團BLACKPINK成員Lisa作風性感又敢秀，過去曾登上瘋馬秀，近日她出演音樂祭COACHELLA（科切拉），帶來1小時的個人秀，其中在唱到歌曲〈MONEY〉時，她換上星星狀的紅色短上衣與短褲，露出纖細腰身、一雙長腿，火辣貼著男舞者的下半身狂扭，看得觀眾尖叫聲狂吼，掀起熱烈討論。

▲BLACKPINK Lisa臀貼男舞者狂搖，舞蹈超火辣。（圖／翻攝自Akita Inu Lofi YouTube）

Lisa日前出演音樂祭COACHELLA，帶來一連串勁歌熱舞表演，在唱到夯曲〈MONEY〉時，她與男舞者火辣尬舞，轉身露出渾圓屁股蛋，臀部貼著對方狂扭，現場氣氛辣到噴火，男舞者最後還做出頂腰的動作，尖叫聲四溢。

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只是這段演出很快引起熱議，粉絲給予稱讚「她太令人驚艷了」、「流行指標」、「最完美的表演」、「太辣太好看」，但也有人表示「不雅」、「她的粉絲年紀都很小，這樣好嗎」、「舞蹈動作不妥」。

▲BLACKPINK Lisa登上科切拉開唱。（圖／翻攝自COACHELLA IG）



不過，Lisa難得登上COACHELLA舞台，隊友ROSÉ特地到場力挺，直接飛噗衝上去給Lisa一個大大的擁抱，兩人的互動令粉絲看得很感動「團魂爆發」、「太暖了」。