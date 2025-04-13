通靈少女行天宮「遇詭異中指姨」　她沒生氣看身後：妹妹繼續跟吧

記者張筱涵／綜合報導

「通靈少女」劉柏君12日在社群平台分享一段經歷，提及在台北知名的行天宮前遇上一位舉止異常的女子，並描述整段事件過程，引起網友熱議。

▲劉柏君。（圖／翻攝自FACEBOOK／劉柏君）



劉柏君表示，她當時帶著狗狗經過行天宮正門口，一名撐傘的阿姨突然向她比中指，起初她以為對方是無意識的舉動，但仔細觀察後發現對方是在得意地持續比中指，「我特意認真看了她的身後」，原來她的關注點是站在那名女子身後的「女孩」。劉柏君語帶雙關地說：「本來想說點什麼，想想還是算了，妹妹妳就繼續跟著她吧。」

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面對網友留言「希望妹妹不要跟丟了」，劉柏君回應：「不同次元不受空間限制」，暗示那名女孩非凡人。她也認同「因果的味道強烈」，但強調「所以……算了」，似乎不打算介入。

更多網友針對這段經歷留言，「她有她自負的因果」、「這種水準，好悲哀還不自知」，劉柏君皆點頭認同，並補充說：「對，所以我們不一樣」。面對「妹妹」是否會呼朋引伴一同出現的提問，她則語帶玄機地說：「我是對小孩沒抵抗力，但這次想想就算了。」

最後劉柏君透露原本想好心提醒對方可「進去拿個什麼就能處理的」，但最終選擇不再多言，「算了」。也有眼尖網友提及「女孩有沒有拿黑旗子」暗指某種靈異徵兆，劉柏君則回應：「沒有，但是卡這種的會皮膚和情緒都不好」，再度引發網友對背後故事的好奇。

▲劉柏君發文全文。（圖／翻攝自FACEBOOK／劉柏君）