小孟老師／4月18日星座運勢　天蠍座「日進斗金」財運大爆發

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：工作往來順利
感情：心急印象不佳
財運：儲蓄積少成多
幸運色：可可色
貴人：射手
小人：天蠍
工作：多用技巧溝通
感情：互相支持鼓勵
財運：買賣條款留意
幸運色：亮粉色
貴人：天秤
小人：射手
工作：防誣陷小人多
感情：理解勝於溝通
財運：獲錢財較辛苦
幸運色：灰紫色
貴人：雙子
小人：金牛
【土象星座】
工作：不要插手旁務
感情：眼光高嚇跑人
財運：重新編列預算
幸運色：藕粉色
貴人：處女
小人：天秤
工作：倦怠多加調整
感情：較易胡思亂想
財運：多加謹慎理財
幸運色：西柚色
貴人：金牛
小人：獅子
工作：保持最初信心
感情：表達要更明確
財運：利潤空間縮減
幸運色：天空藍
貴人：雙魚
小人：魔羯
【水象星座】
工作：不以外象論斷
感情：過度糾結吵架
財運：情勢不利投資
幸運色：鐵灰色
貴人：獅子
小人：處女
工作：圓融應變客戶
感情：事宜解不宜結
財運：有望日進斗金
幸運色：淺綠色
貴人：魔羯
小人：牡羊
工作：工作變數增加
感情：多被對方誤會
財運：持續累積儲蓄
幸運色：寶藍色
貴人：天蠍
小人：雙子
【火象星座】
工作：互動往來多變
感情：狐疑不利感情
財運：增加財商知識
幸運色：墨綠色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
工作：信任工作同伴
感情：增加自己魅力
財運：學習專家秘訣
幸運色：純白色
貴人：牡羊
小人：水瓶
工作：想法加以變通
感情：盡量建立信任
財運：調整當前股票
幸運色：深紫色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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