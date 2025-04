直擊／蒂芬妮虧：去太妍家要叫Uber Eats　清唱太蒂徐〈Twinkle〉台粉賺到

記者吳睿慈/台北報導

南韓甜姐兒女星Tiffany(蒂芬妮)睽違5年來到台灣會粉絲,她12日在台北國際會議中心舉辦《Here for You》見面會,唱著團體少女時代的回憶殺神曲〈Light Up the Sky〉登場,帶著甜美笑容,穿上淡紫色華麗禮服出現在舞台,牽起裙擺一步步走下來,宛如迪士尼公主真人版現身觀眾面前。

▲蒂芬妮宛如真人版公主現身。(圖/記者林敬旻攝)



Tiffany以歌曲〈Light Up the Sky〉揭開序幕,向來熱情的她,開心地喊著:「歡迎來到Here for You,請給主持人木木一個掌聲。」她5年前以巡演的方式來台,「那時候給我留下的記憶非常強烈,所以一直等著這天的到來,真的來到台北好像在做夢」,台下給她滿滿的歡呼聲,她也回以燦爛笑容,情緒價值給好給滿。

▲蒂芬妮聊到狗狗少女心爆發。(圖/記者林敬旻攝)



活動上,Tiffany配合度超高,除了清唱10年自創曲,還帶來私藏寵物影片,分享狗狗王子、公主的可愛日常,她笑喊:「身為狗爸、狗媽大家應該都知道吧,狗狗不喜歡拍照,我們家狗狗不喜歡拍照。」她炫耀著自己的寵物,情緒高昂表示:「在我眼裡他們最漂亮,連有眼屎都可愛。」

巧的是,主持人木木也有養狗,兩人在台上交流養寵物心得,Tiffany詢問「你的狗狗叫什麼名字?」木木回答「憨吉(地瓜)」,Tiffany好奇心爆發再追問「『憨吉』是什麼意思?」得知是地瓜,她驚訝大喊「哇,好可愛啊!」木木也好奇「那妳會聞狗的腳掌嗎?」Tiffany提高分貝回答「會!我好喜歡」,全場笑出來。

▲▼蒂芬妮虧泰妍不會煮飯。(圖/記者林敬旻攝)



話題更聊到成員,Tiffany被問到要在泰妍(太妍)家裡待1週還是跟孝淵去露營3天2夜,她不忘虧隊友:「因為最近一直在跑行程移動,所以我傾向待在家裡,但在泰妍家必須叫外送,她不要煮飯,不要做不是本業的事情。」虧泰妍廚藝不佳。

▲蒂芬妮不斷比愛心。(圖/記者林敬旻攝)



場上,Tiffany放送滿滿福利,還清唱太蒂徐的〈Twinkle〉,難得再唱12年前的歌曲,觀眾大飽耳福淚喊「值回票價」。