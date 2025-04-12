直擊／蒂芬妮虧：去太妍家要叫Uber Eats　清唱太蒂徐〈Twinkle〉台粉賺到

記者吳睿慈／台北報導

南韓甜姐兒女星Tiffany（蒂芬妮）睽違5年來到台灣會粉絲，她12日在台北國際會議中心舉辦《Here for You》見面會，唱著團體少女時代的回憶殺神曲〈Light Up the Sky〉登場，帶著甜美笑容，穿上淡紫色華麗禮服出現在舞台，牽起裙擺一步步走下來，宛如迪士尼公主真人版現身觀眾面前。

▲蒂芬妮宛如真人版公主現身。（圖／記者林敬旻攝）



Tiffany以歌曲〈Light Up the Sky〉揭開序幕，向來熱情的她，開心地喊著：「歡迎來到Here for You，請給主持人木木一個掌聲。」她5年前以巡演的方式來台，「那時候給我留下的記憶非常強烈，所以一直等著這天的到來，真的來到台北好像在做夢」，台下給她滿滿的歡呼聲，她也回以燦爛笑容，情緒價值給好給滿。

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▲蒂芬妮聊到狗狗少女心爆發。（圖／記者林敬旻攝）



活動上，Tiffany配合度超高，除了清唱10年自創曲，還帶來私藏寵物影片，分享狗狗王子、公主的可愛日常，她笑喊：「身為狗爸、狗媽大家應該都知道吧，狗狗不喜歡拍照，我們家狗狗不喜歡拍照。」她炫耀著自己的寵物，情緒高昂表示：「在我眼裡他們最漂亮，連有眼屎都可愛。」

巧的是，主持人木木也有養狗，兩人在台上交流養寵物心得，Tiffany詢問「你的狗狗叫什麼名字？」木木回答「憨吉（地瓜）」，Tiffany好奇心爆發再追問「『憨吉』是什麼意思？」得知是地瓜，她驚訝大喊「哇，好可愛啊！」木木也好奇「那妳會聞狗的腳掌嗎？」Tiffany提高分貝回答「會！我好喜歡」，全場笑出來。

▲▼蒂芬妮虧泰妍不會煮飯。（圖／記者林敬旻攝）



話題更聊到成員，Tiffany被問到要在泰妍（太妍）家裡待1週還是跟孝淵去露營3天2夜，她不忘虧隊友：「因為最近一直在跑行程移動，所以我傾向待在家裡，但在泰妍家必須叫外送，她不要煮飯，不要做不是本業的事情。」虧泰妍廚藝不佳。

▲蒂芬妮不斷比愛心。（圖／記者林敬旻攝）



場上，Tiffany放送滿滿福利，還清唱太蒂徐的〈Twinkle〉，難得再唱12年前的歌曲，觀眾大飽耳福淚喊「值回票價」。