王力宏遭爆「臉部燒傷」還火燒千萬古董琴　經紀公司火速揭真相

記者蔡琛儀／綜合報導

金曲歌王王力宏近日正忙著出道30周年的全新巡演，並推出新歌〈I'm Alive〉MV，描述浴火重生的心境，在MV中更安排他在火海彈鋼琴的震撼畫面，而後王力宏在MV花絮中，頂著煙燻及燒傷妝，看著被燒毀的鋼琴說：「我的鋼琴真的被燒壞了，好心疼啊，心疼的不是我這張臉，而是鋼琴變成了糖膠，本來是真琴啊，本來是真的鋼琴，現在已經燒成這個樣子了。」

▲▼王力宏〈I'm Alive〉MV燒鋼琴。（圖／翻攝微博／王力宏工作室）

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不過有網友誤以為王力宏真的受傷，甚至更傳他為了這個MV燒壞了百萬元古董鋼琴；對此，王力宏工作室緊急澄清，強調「燒毀百萬級古董」以及「王力宏臉部燒傷」均為不實言論。

▲王力宏畫傷妝被誤以為真的燒傷。（圖／翻攝自Instagram／wangleehom）

王力宏工作室發聲明表示，為了配合MV拍攝，團隊是採購道具鋼琴，實際價值是人民幣2200元（約台幣1萬元），且該鋼琴為現代量產型號，非古董藏品，並非網傳價格百萬的古典鋼琴；對於「王力宏臉部燒傷」的不實消息，經紀公司也澄清，表示拍攝全程嚴格遵守安全規範，現場有配合專業的消防團隊、急救人員，沒有人受傷。

▲▼王力宏經紀公司澄清鋼琴是道具琴。（圖／翻攝微博／王力宏工作室）