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香港兩大天王都在台灣！　張家輝卻要張學友別來：他生病我擔不起

記者蕭采薇／台北報導

金馬影帝張家輝，為了宣傳自導自演的驚悚新片《贖夢》，睽違10年再度來台。而「歌神」張學友也正好在台開演唱會，張家輝坦言有和張學友聯絡，但不希望好友特地來捧場，張家輝笑說：「他如果不小心生病怎麼辦？我擔當不起這個責任。」

▲▼ 《贖夢》張家輝,劉俊謙媒體茶敘-張家輝。（圖／記者黃克翔攝）

▲張家輝為新片《贖夢》宣傳，睽違10年再度來台。（圖／記者黃克翔攝）

難得張家輝和張學友兩大香港天王都在台灣，張家輝說：「我有聯絡他！跟他說我來了，但我沒辦法去看演唱會，他有說他帶了2、3百個人來，」至於這次來台有什麼必吃清單？張家輝笑說：「台灣牛肉麵不能少吧！」

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此外《贖夢》也邀請好友劉德華客串演出，張家輝透露劉德華一口就答應，酬勞的部分自己並不清楚，要問監製，但張家輝表示：「我相信過分一點的要求他應該都會答應，但都是好友，想說就不要這樣，是否有機會讓劉德華露臀？張家輝笑說：「如果劇情有需要的話，我一定也不敢問他的啦！」

▲▼張學友演唱會第二天，張學友前往小巨蛋前與歌迷互動。（圖／記者李毓康攝）

▲「歌神」張學友人也在台灣。（圖／記者李毓康攝）

另外，港星古天樂昨傳出眼睛出問題必須做手術，張家輝聽聞說道：「我覺得應該只是小問題，現在眼睛的護理都很先進，老花、近視都可以治療，我覺得不用擔心，他應該有請到好的醫療團隊去幫忙他。」至於個人保健秘方，張家輝提到自己平常會爬山、跑步，以及做一些重訓。

 

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贖夢, 劉俊謙, 張家輝, 張學友

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