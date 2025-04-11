男神張孝全竟是「卡皮巴拉」？　李沐親曝他私下真面目

記者蔡琛儀／台北報導

電影《器子》邀集張孝全、薛仕凌、李沐等炙手可熱的演員進入難以窺探的器官交易與暴力復仇事件，導演簡學彬與女主角李沐日前接受POP Radio《POP有夠靚》主持人吳怡霈專訪，三度和婁峻碩合作，李沐直誇「他是個很認真的人！喜歡探索未知的東西！」

▲李沐和婁峻碩在《器子》中三度合作。（圖／POP Radio提供）

李沐說婁峻碩非常熱愛工作，工作能力和耐受度很高，當她看到婁峻碩在工作上的自我督促，也連帶讓她會自省，擔心自己是否不夠勇敢？是否比對方怠惰？李沐笑稱，兩人三度合作「有一起成長的感覺」。她也認為婁峻碩是個非常好的演員；對於被她形容成「水豚君」卡皮巴拉的張孝全，不僅是個暖男，而且皮膚超級好，李沐大讚張孝全私底下非常幽默，「但一上戲就像猛狼」。

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▲簡學彬與李沐與日前接受POP Radio《POP有夠靚》主持人吳怡霈專訪。（圖／POP Radio提供）

談起拍攝緣由，簡學彬居然脫口說出「從暴力復仇電影獲得很大滿足感」，並感性表示，《器子》拍了十年，已經內化成自己的一部份，但他仍不願自我設限，更透露未來想拍恐怖片，李沐卻面有難色表示「擔心接拍後自己的意識與意志不夠堅強」，她抗拒和超自然力量有連結，擔心會走火入魔；但李沐也向簡學彬承諾「一些白天的戲，我會去探班，可是太陽下山後就要離開！」