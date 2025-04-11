ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

男神張孝全竟是「卡皮巴拉」？　李沐親曝他私下真面目

記者蔡琛儀／台北報導

電影《器子》邀集張孝全、薛仕凌、李沐等炙手可熱的演員進入難以窺探的器官交易與暴力復仇事件，導演簡學彬與女主角李沐日前接受POP Radio《POP有夠靚》主持人吳怡霈專訪，三度和婁峻碩合作，李沐直誇「他是個很認真的人！喜歡探索未知的東西！」

▲▼簡學彬與女主角李沐與日前接受POP Radio《POP有夠靚》主持人吳怡霈專訪。（圖／POP Radio提供）

▲李沐和婁峻碩在《器子》中三度合作。（圖／POP Radio提供）

李沐說婁峻碩非常熱愛工作，工作能力和耐受度很高，當她看到婁峻碩在工作上的自我督促，也連帶讓她會自省，擔心自己是否不夠勇敢？是否比對方怠惰？李沐笑稱，兩人三度合作「有一起成長的感覺」。她也認為婁峻碩是個非常好的演員；對於被她形容成「水豚君」卡皮巴拉的張孝全，不僅是個暖男，而且皮膚超級好，李沐大讚張孝全私底下非常幽默，「但一上戲就像猛狼」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼簡學彬與女主角李沐與日前接受POP Radio《POP有夠靚》主持人吳怡霈專訪。（圖／POP Radio提供）

▲簡學彬與李沐與日前接受POP Radio《POP有夠靚》主持人吳怡霈專訪。（圖／POP Radio提供）

談起拍攝緣由，簡學彬居然脫口說出「從暴力復仇電影獲得很大滿足感」，並感性表示，《器子》拍了十年，已經內化成自己的一部份，但他仍不願自我設限，更透露未來想拍恐怖片，李沐卻面有難色表示「擔心接拍後自己的意識與意志不夠堅強」，她抗拒和超自然力量有連結，擔心會走火入魔；但李沐也向簡學彬承諾「一些白天的戲，我會去探班，可是太陽下山後就要離開！」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！　開唱海報曝…歌迷都傻眼

推薦閱讀

王思佳丈夫首發聲！5聲明粉碎「當司機、富二代」傳言…揭低調原因

王思佳丈夫首發聲！5聲明粉碎「當司機、富二代」傳言…揭低調原因

王思佳尪遭爆非富商！心碎護夫「還他隱私」　深夜吐心聲：沒說過嫁豪門

王思佳尪遭爆非富商！心碎護夫「還他隱私」　深夜吐心聲：沒說過嫁豪門

張天霖無預警退出VICKY曝便當店現況　屈中恆嘆每月開銷30萬不得已要幫

張天霖無預警退出VICKY曝便當店現況　屈中恆嘆每月開銷30萬不得已要幫

當爸4天！張天霖閃辭自創品牌董事長　親發聲明切割：毫無關係

當爸4天！張天霖閃辭自創品牌董事長　親發聲明切割：毫無關係

直擊／K奶女優火辣捧奶！出場「震」爆了　天菜東雲怜彌現身全場驚呆

直擊／K奶女優火辣捧奶！出場「震」爆了　天菜東雲怜彌現身全場驚呆

Soya穩交新歡9個月又分了　認渴望穩定關係：沒真正談過戀愛

Soya穩交新歡9個月又分了　認渴望穩定關係：沒真正談過戀愛

王思佳到底惹到誰？鬆口認「專門肖想別人老公的臭綠茶」：一張嘴就好了

王思佳到底惹到誰？鬆口認「專門肖想別人老公的臭綠茶」：一張嘴就好了

張兆志爆35歲永恆結紮！公開離婚真正原因　認還愛前妻許允樂「悲吐心境」

張兆志爆35歲永恆結紮！公開離婚真正原因　認還愛前妻許允樂「悲吐心境」

47歲黃曉明「8塊腹肌」炸出！　狂甩25KG「大肚消風」對比照震撼

47歲黃曉明「8塊腹肌」炸出！　狂甩25KG「大肚消風」對比照震撼

猥褻未成年被判刑！　原子少年「小孩」消失3年IG「現聲」傳復出

猥褻未成年被判刑！　原子少年「小孩」消失3年IG「現聲」傳復出

獨家／捕獲野生王思佳夫妻　親友出來闢謠：「等著被告！」

獨家／捕獲野生王思佳夫妻　親友出來闢謠：「等著被告！」

許允樂崩潰爆哭半小時！　「眼睛腫到睜不開」李玉璽捏臉放閃被抓包

許允樂崩潰爆哭半小時！　「眼睛腫到睜不開」李玉璽捏臉放閃被抓包

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

王思佳丈夫首發聲！5聲明粉碎「當司機、富二代」傳言…揭低調原因

王思佳尪遭爆非富商！心碎護夫「還他隱私」　深夜吐心聲：沒說過嫁豪門

張天霖無預警退出VICKY曝便當店現況　屈中恆嘆每月開銷30萬不得已要幫

當爸4天！張天霖閃辭自創品牌董事長　親發聲明切割：毫無關係

直擊／K奶女優火辣捧奶！出場「震」爆了　天菜東雲怜彌現身全場驚呆

Soya穩交新歡9個月又分了　認渴望穩定關係：沒真正談過戀愛

王思佳到底惹到誰？鬆口認「專門肖想別人老公的臭綠茶」：一張嘴就好了

張兆志爆35歲永恆結紮！公開離婚真正原因　認還愛前妻許允樂「悲吐心境」

47歲黃曉明「8塊腹肌」炸出！　狂甩25KG「大肚消風」對比照震撼

猥褻未成年被判刑！　原子少年「小孩」消失3年IG「現聲」傳復出

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 男神張孝全竟是「卡皮巴拉」？　李沐親曝他私下真面目
  2. 看Lisa瘋馬秀遭封殺！「延禧最美妃子」消失1年半　深V站C位復出
  3. 呂文婉「停車遇2惡行」　嘆正能量耗盡：做人和氣善良很難嗎？
  4. 主角驚傳換人！《銀魂劇場坂2D金魂篇》他淪男二　聲優：大銀幕看太過癮
  5. 台灣第一人！林宥嘉進軍寶可夢還獻唱中文主題曲
  6. 侯佩岑鏡頭前認了「老花眼很嚴重」　47歲驚人現況曝光
  7. 台灣囡仔王奕翔回家了！＆TEAM舉團6月南港開唱　4種票價任選
  8. 發IG摯友被截圖「得罪整個主持圈」　男主持人連續失言…Melody變臉了
  9. 50歲醫生午休「診間放閃小24歲嫩妻」　遭網炎上…主持人表情也失控
  10. 「性感女王」孫淡妃生了！曾做試管失敗　「誕下女兒」老公守身邊

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366