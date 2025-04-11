許允樂崩潰爆哭半小時！　「眼睛腫到睜不開」李玉璽捏臉放閃被抓包

記者蔡宜芳／綜合報導

許允樂和張兆志離婚1年後，於年初證實和李玉璽交往中。她11日在社群曬出爆哭照，透露自己看韓劇看到情緒崩潰，而照片中隱約放閃的手也引發網友關注。

▲許允樂在年初認愛李玉璽。（圖／翻攝自Instagram／byleway、mr.lucy___）

許允樂透露，自己在看《苦盡柑來遇見你》最後一集時，整個情緒扛不住，「哭到差點ㄙˇ掉那種，都劇終了還多哭半小時止不住。」她隔天早上起床時，也因而眼睛腫得睜不開，所幸在保養按摩完之後好了許多。

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許允樂表示，《苦盡柑來遇見你》似乎成為了她最喜歡的一部劇，但她也幽默提醒大家在觀看之前，務必先查看行事曆，確保沒有大事或重要安排，特別是最後幾集，否則會哭到像她一樣元氣大傷。

▲▼許允樂看韓劇哭到眼睛腫起。（圖／翻攝自Instagram／byleway）

不僅如此，許允樂還附上自己爆哭的照片，且有隻手捏住她的臉頰，引網友紛紛笑說「看妳哭還不先抱緊處理！還在那邊給我捏臉記錄」、「李玉璽手很好看耶」、「怎麼有人哭還那麼美啦」，許允樂則回說「拍攝者不救」。

▲許允樂曬出疑為李玉璽捏臉的照片。（圖／翻攝自Instagram／byleway）