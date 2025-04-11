47歲黃曉明「8塊腹肌」炸出！　狂甩25KG「大肚消風」對比照震撼

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星黃曉明近日在社交媒體曬出減肥前後對比照，不僅減去25公斤，還練出8塊腹肌，照片被截圖在陸網瘋傳。他曾在節目分享自己瘦身的蔬果汁食譜。

▲黃曉明為戲增肥後，減肥25KG，對比照陸網瘋傳。（圖／翻攝自微博）

照片中，黃曉明原本胖出大肚，減重後贅肉消失，胸肌以及腹肌線條開始出現，發文解釋當時為了戲增肥又減肥，前後體重相差50斤（約25公斤）。隨後兩張照片是日常健身照，他戴著帽子與口罩，身穿運動短褲，站在健身房內自拍，清楚看出腹部8塊腹肌與胸肌，證明身材是持續性維持的結果。

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▲黃曉明分享自己瘦身成果。（圖／翻攝自微博）

▲黃曉明持續健身練出8塊腹肌。（圖／翻攝自微博）



黃曉明近年活躍綜藝與戲劇演出。他曾大方送給一起錄節目的嘉賓，每人一個可當果汁機的大型隨身壺，同時分享自己常喝的蔬果汁，黃瓜、芹菜、蘋果、香蕉等都打成汁，打半壺喝，同時一天要喝2000cc的水，「只要晚上不要吃太鹹太油膩太甜的東西，就不會胖，一定會瘦」，當時他用這種方式瘦25斤（約12.5公斤）。

陸網見到黃曉明減肥對比照，輪番留言「演員的自制力」、「有種東西是由內而外散發出來的」、「明星真的太自律了」、「又開始自信了，離油膩又不遠了」。而另外有網友吐槽「為什麼要露內褲，不理解」、「為什麼要露出紅內褲」。