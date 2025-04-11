還想繼續表演！山田亮心衰竭逝世　享年51歲

記者張筱涵／綜合報導

吉本新喜劇演員山田亮於本月8日因鬱血性心衰竭逝世，享年51歲。他出生於廣島市。葬禮與告別式將依照家屬意願，由近親舉行，不對外公開，喪主姓名則未對外透露。

▲山田亮離世，享年51歲。（圖／翻攝自Instagram／ryoyamada127）



山田亮於1997年1月通過徵選，正式加入吉本新喜劇，同年4月首次登台亮相。此後，他以討債人手下等角色參演多部舞台劇。特別是在與辻本茂雄、平山昌雄搭檔的「輪流對談」（ローテーショントーク）中獲得極高人氣，憑藉標誌性的廣島方言與親切風格，深受觀眾喜愛。

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山田亮2023年11月參演了在上海舉辦的「上海喜劇節」吉本新喜劇公演，而今年2月在故鄉廣島舉辦的「吉本新喜劇65週年紀念巡演廣島公演」則成為他最後一次登台演出。據悉，他生前仍表現出強烈意願希望繼續參與新喜劇演出。

吉本興業於10日正式發布訃聞並追悼表示：「他是在持續展現出演熱忱的狀況下離世的。對於故人生前所受的厚愛與支持，我們謹致深深的感謝，並慎重地向大家報告這項消息。」

同為喜劇演員的間寬平上傳山田亮的宣傳照寫道：「4月8日，吉本新喜劇成員山田亮君因鬱血性心衰竭逝世。」他簡短表示：「感到非常遺憾」，並以「謹致哀悼」結尾。